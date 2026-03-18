Τραγική κατάληξη είχε το τροχαίο που σημειώθηκε χθες στη Ζάκυνθο, καθώς ο 53χρονος οδηγός του Ι.Χ. κατέληξε μόλις προσγειώθηκε το ελικόπτερο της αεροδιακομιδής στα Ιωάννινα.

Ο 53χρονος είχε υποστεί σοβαρά εσωτερικά τραύματα από τη σύγκρουση και η κατάστασή του είχε κριθεί εξαιρετικά κρίσιμη, με αποτέλεσμα να αποφασιστεί η άμεση αεροδιακομιδή του.

Το χρονικό

Το τροχαίο σημειώθηκε χθες, Τρίτη, στην περιοχή Ξηροκάστελλο, μετά το Αργάσι, στον δρόμο προς τον Βασιλικό, όταν το επιβατικό όχημα που οδηγούσε συγκρούστηκε, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, με λεωφορείο που μετέφερε μαθητές.

Στο λεωφορείο επέβαιναν τέσσερις ενήλικες και επτά παιδιά, οι οποίοι είναι καλά στην υγεία τους, ενώ η ψυχραιμία του οδηγού του λεωφορείου συνέβαλε στην αποφυγή χειρότερων συνεπειών.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό του 53χρονου, ενώ ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον μετέφερε αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου. Στη συνέχεια, λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων του, αποφασίστηκε η διακομιδή του με ελικόπτερο στα Ιωάννινα.