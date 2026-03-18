Ο Κάσπερ Σμάιχελ, έκανε γνωστό – μιλώντας σε live εκπομπή με τον πατέρα του – ότι σκέφτεται να αποσυρθεί από την ενεργό δράση, εξαιτίας των πολλών τραυματισμών του.

Ο Κάσπερ Σμάιχελ, αγωνίστηκε τελευταία φορά επίσημο αγώνα στις 22 Φεβρουαρίου του 2026, όταν και τραυματίστηκε και θα υποβληθεί στην πρώτη, από τις δύο επεμβάσεις, που χρειάζεται αργότερα αυτόν τον μήνα, Θα χάσει τον ημιτελικό των play offs του Παγκοσμίου Κυπέλλου της Δανίας εναντίον της Βόρειας Μακεδονίας στις 26 Μαρτίου.

Στα 38 του πλέον ο Δανός διεθνής μίλησε σε εκπομπή και με τον πατέρα του να του παίρνει συνέντευξη αναφέροντας την πιθανότητα να αποσυρθεί μετά τους τόσους τραυματισμούς του.

«Θα μπορούσα ενδεχομένως να έχω ήδη παίξει τον τελευταίο μου αγώνα ποδοσφαίρου», δήλωσε ο Σμάιχελ στη κάμερα του CBS Sports Golazo.

«Είμαι ποδοσφαιριστής από την ημέρα που γεννήθηκα. Είναι στενάχωρο. Είναι πολύ, πολύ δύσκολο να το συνειδητοποιήσω αυτή τη στιγμή. Πήρα το μήνυμα (την Τρίτη) ότι θα μπορούσε ενδεχομένως να είναι το τέλος της καριέρας μου. Μέχρι να μπορέσω να επιστρέψω στην καλύτερη μου φόρμα, θα έχω φτάσει πια τα 40+.

Θα δώσω τα πάντα για να δω αν θα μπορέσω να ανακάμψω. Θα ήταν ίσως ένα από τα μεγαλύτερα κατορθώματα της καριέρας μου αν κατάφερνα ποτέ να ανακάμψω από έναν τέτοιο τραυματισμό. Θα παλέψω, θα προσπαθήσω ό,τι μπορώ. Θα κάνω αποκατάσταση». Θα χρειαστώ δύο χειρουργικές επεμβάσεις τώρα για να διορθώσω τον ώμο μου», εξήγησε ο Δανός τερματοφύλακας στον πατέρα του, άλλοτε γκολκίπερ που είχε τεράστια καριέρα, τον Πίτερ Σμάιχελ.

“I could’ve potentially played my last football game.”



Our guest reporter Kasper Schmeichel reveals that he has dislocated his shoulder, and torn his bicep, rotator cuff and labrum.



The Dane opens up about requiring two surgeries that will keep him out for 10 to 12 months.

Σε σχέση με τους τραυματισμούς του σχολίασε ότι «για να το θέσω με όρους που μπορείτε να καταλάβετε, είναι σαν ένας απλός άνθρωπος να παθαίνει ταυτόχρονα ρήξη χιαστού και αχίλλειο τένοντα. Φαίνεται ότι χρειάζονται 10-12 μήνες αποκατάστασης. Το ποδόσφαιρο σημαίνει τα πάντα για μένα. Ήταν όλη μου η ζωή, ήταν ολόκληρη η ταυτότητά μου».

Ο πατέρας του από την άλλη, δείχνοντας την αγάπη και τη στήριξη προς τον γιο του, μίλησε δημόσια με τα καλύτερα λόγια για το ταλέντο και την σπουδαία καριέρα του Κάσπερ: «Όποια και αν ήταν η κατάσταση που αντιμετώπιζε, προσπάθησα να είμαι εκεί, ως πατέρας, ως μπαμπάς. Δεν θέλω να τελειώσει αυτή η σπουδαία καριέρα με έναν τέτοιο οδυνηρό τραυματισμό.

Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο άσχημος είναι ένας τραυματισμός στον ώμο για έναν τερματοφύλακα. Κάθε φορά που βουτάς προς εκείνη την πλευρά, προσγειώνεσαι πάνω της. Αυτό είναι πολύ άσχημο. Τι μπορώ να κάνω για να βοηθήσω τον Κάσπερ;».