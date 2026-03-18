Ένα πανύψηλο άγαλμα του Ιησού Χριστού ύψους 26 μέτρων τοποθετήθηκε στο χωριό Αλ-Κάα του Λιβάνου, στα σύνορα με τη Συρία, στέλνοντας -όπως αναφέρει ο δημιουργός του- μήνυμα ειρήνης σε μια περίοδο αμείωτης έντασης στη Μέση Ανατολή.

Η αποκάλυψη πραγματοποιείται, καθώς ο Λίβανος βιώνει το πιο αιματηρό κύμα βίας από τον πόλεμο του 2006 με το Ισραήλ, με περισσότερους από 850 νεκρούς και πάνω από ένα εκατομμύριο εκτοπισμένους, μετά το άνοιγμα νέου μετώπου από τις ισραηλινές δυνάμεις εναντίον της Χεζμπολάχ στις 2 Μαρτίου.

Το έργο σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε από τον κάτοικο της περιοχής, Φάντι Ελιάς Αουάντ, και αποτελείται από το άγαλμα ύψους 16 μέτρων, τοποθετημένο πάνω σε βάση 10 μέτρων. Όπως δήλωσε ο ίδιος σε ρωσικά μέσα ενημέρωσης, η ιδέα υπήρχε εδώ και χρόνια, αλλά απέκτησε ιδιαίτερη σημασία υπό τις τρέχουσες συνθήκες.

Το χωριό Αλ-Κάα, που βρίσκεται στη βόρεια κοιλάδα Μπεκάα, αποτελεί ένα από τα παλαιότερα κέντρα χριστιανισμού στην περιοχή, με πληθυσμό κυρίως Μαρωνιτών και Ελληνοκαθολικών. Στην ευρύτερη περιοχή βρίσκονται πολυάριθμες ιστορικές εκκλησίες και μοναστήρια, ενώ οι χριστιανικοί οικισμοί στον ανατολικό Λίβανο σχηματίζουν μια αλυσίδα μικρών θυλάκων, με περίπου 40 χωριά και κωμοπόλεις διάσπαρτα στην κοιλάδα Μπεκάα και τη γειτονική επαρχία Ερμέλ.

رفع تمثال يسوع الفادي على جبل الصليب في بلدة #القاع وهو يطلّ على سهل البقاع وجزءٍ من الأراضي السورية pic.twitter.com/Iephkjxx5d — zahle politics (@ZahlePolitics) March 14, 2026

Παρά το γεγονός ότι η περιοχή κατοικείται κυρίως από τη σιιτική μουσουλμανική κοινότητα του Λιβάνου, διατηρούνται καλές σχέσεις με τους χριστιανικούς πληθυσμούς. Την ίδια ώρα, η κοιλάδα Μπεκάα καταγράφει αυξημένη στρατιωτική δραστηριότητα, με ισραηλινές δυνάμεις να πραγματοποιούν επιχειρήσεις στον νότιο και ανατολικό Λίβανο, καθώς και απόπειρες αποβατικών ενεργειών με ελικόπτερα σε ορεινές συνοριακές περιοχές.

Παράλληλα, στις 12 Μαρτίου ανακοινώθηκαν σχέδια για την ανέγερση ρωσικού ορθόδοξου ναού στο Άμπου Ντάμπι, αφιερωμένου στην εικόνα της Παναγίας του Καζάν. Ο ναός θα υπάγεται στο Πατριαρχείο Αντιοχείας, αποτελώντας το πρώτο έργο αυτού του είδους στην πρωτεύουσα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, σύμφωνα με το intellinews.com.