Οι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού έφτασαν στο «Ελ. Βενιζέλος» το πρωί της Τετάρτης για να αναχωρήσουν για την Ισπανία.

Ο Παναθηναϊκός ταξιδεύει στην Ισπανία για την ρεβάνς του υπέρ του 1-0 κόντρα στην Μπέτις. Κατά την άφιξη της αποστολής του Παναθηναϊκού φίλαθλοί του που βρέθηκαν εκείνη την ώρα στο αεροδρόμιο, αφού ταξίδευαν κι εκείνοι για την Ισπανία, αποθέωσαν την ομάδα και ειδικά τον Ράφα Μπενίτεθ. Έπευσαν να βγάλουν φωτογραφίες μαζί τους, να ζητήσουν κάποια αυτόγραφα, αλλά και να ευχηθούν καλή επιτυχία στους παίκτες και τον προπονητή.

Η αποστολή του Παναθηναϊκού: Λαφόν, Κότσαρης, Γείτονας, Καλάμπρια, Κάτρης, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Τετέι, Σάντσες, Αντίνο, Μπακασέτας, Ίνγκασον, Τσέριν, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Ερνάντεθ, Κώτσιρας, Πελίστρι, Τζούριτσιτς, Πάντοβιτς και Κυριακόπουλος.