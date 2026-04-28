Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Μονακό στο πρώτο παιχνίδι της σειράς των play off της Euroleague και οι αδερφοί Αγγελόπουλοι βράβευσαν τον Σάσα Βεζένκοβ και τον Νίκολα Μιλουτίνοφ πριν την έναρξη.

Ο Βούλγαρος φόργουορντ αναδείχθηκε MVP και πρώτος σκόρερ της λίγκας ενώ είναι και μέλος της καλύτερης πεντάδας της διοργάνωσης. Μέλος της καλύτερης πεντάδας είναι και ο Σέρβος σέντερ, οπότε αμφότεροι βραβεύτηκαν από τη διοίκηση.

Πριν την έναρξη του αγώνα με τη Μονακό, οι Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος πάτησαν παρκέ για να βραβεύσουν Βεζένκοβ και Μιλουτίνοφ, οι οποίοι αποθεώθηκαν από τους οπαδούς του Ολυμπιακού που κατέκλυσαν τις εξέδρες του ΣΕΦ.

Αυτή είναι η δεύτερη φορά που αναδεικνύεται MVP της Euroleague ο Βεζένκοβ, ο οποίος τις προηγούμενες μέρες έκανε και την πρόβλεψή του για τις ομάδες που θα προκριθούν στο Final Four: Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, Φενέρμπαχτσε, Ρεάλ Μαδρίτης.