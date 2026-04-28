Χωρίς τους Μόντε Μόρις, Φρανκ Νιλικίνα, Μουστάφα Φαλ και Γιαννούλη Λαρεντζάκη θα αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός τη Μονακό στο πρώτο παιχνίδι της σειράς των play off της Euroleague.

Οι «ερυθρόλευκοι», οι οποίοι τερμάτισαν στην 1η θέση της κανονικής περιόδου και έχουν το πλεονέκτημα της έδρας, θα πρέπει να αποκλείσουν τους Γάλλους για να προκριθούν για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά στο Final Four και η ώρα για το πρώτο παιχνίδι έφτασε.

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Μονακό με στόχο την πρώτη από τις τρεις νίκες που θέλει για να πάρει το εισιτήριο για το Telecom Center Athens και ο Γιώργος Μπαρτζώκας άφησε εκτός 12άδας τον Μόρις, τον Νιλικίνα, τον Φαλ και τον Λαρεντζάκη.

Οι 12 παίκτες που θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής κόντρα στη Μονακό είναι οι Γουόκαπ, Γουόρντ, Βεζένκοβ, Παπανικολάου, Ντόρσεϊ, Πίτερς, Μιλουτίνοφ, Τζόσεφ, Τζόουνς, Χολ, ΜακΚίσικ, Φουρνιέ.