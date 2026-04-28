Μια γυναίκα αστυνομικός και διεθνής διαιτητής ποδοσφαίρου βρέθηκε στην «πρώτη γραμμή» της σύλληψης του 89χρονου δράστη στην Πάτρα, λίγες ώρες μετά τη διπλή αιματηρή επίθεση σε δημόσιες υπηρεσίες.

Οι αρχές κατάφεραν να τον εντοπίσουν και να τον συλλάβουν στην Πάτρα, έχοντας στην κατοχή του ένα γεμάτο περίστροφο 38 χιλιοστών. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 89χρονος σχεδίαζε να εγκαταλείψει τη χώρα, ενώ εξεταζόταν ακόμη και το ενδεχόμενο νέας επίθεσης στο Στρασβούργο.

Στην επιχείρηση της σύλληψης συμμετείχε και η Ελένη Αντωνίου σύμφωνα με το pelop.gr, η οποία υπηρετεί στην Ελληνική Αστυνομία και παράλληλα διαγράφει σημαντική πορεία στον χώρο της διαιτησίας.

Η παρουσία της στην επιχείρηση αναδεικνύει τον διπλό της ρόλο, τόσο ως αστυνομικού όσο και ως καταξιωμένης διαιτητή με διεθνή εμπειρία.

Η Ελένη Αντωνίου ανήκει στην ΕΠΣ Αχαΐας και έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη της UEFA, έχοντας διευθύνει σημαντικές αναμετρήσεις, ακόμη και στο Champions League.

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει οριστεί να διευθύνει τον δεύτερο ημιτελικό του Κυπέλλου της ΕΠΣ Αχαΐας ανάμεσα στον Ατρόμητος Πατρών και τη Θύελλα Πατρών.