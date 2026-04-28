Χαμογελαστός ήταν ο 89χρονος που πυροβόλησε σε ΕΦΚΑ και Πρωτοδικείο, όταν συνελήφθη στην Πάτρα, αναφέροντας ότι θα τον δουν στις ειδήσεις.

Υπάλληλος του ξενοδοχείου στο οποίο εντοπίστηκε ο ηλικιωμένος περιέγραψε την άφιξή του, όπως και τη σύλληψη από την αστυνομία.

Η γυναίκα είπε στο Live News ότι ο άνδρας ζήτησε δωμάτιο για να μείνει και στη συνέχεια πήγε στο μπαρ να ξεκουραστεί. Η αστυνομία είχε ειδοποιηθεί, όμως, και έσπευσε αμέσως στο σημείο.

Ο 89χρονος, στη θέα των αστυνομικών, δεν αντέδρασε, ενώ όταν συνελήφθη, ζήτησε να μιλήσει στους υπαλλήλους του ξενοδοχείου, αναφέροντας χαμογελαστός: «Ευχαριστώ πολύ, παιδιά, για όλα, θα με δείτε στις ειδήσεις».