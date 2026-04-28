Με κορυφαίο τον Ναν που πέτυχε 21 πόντους, ο Παναθηναϊκός νίκησε με 68-67 τη Βαλένθια στο πρώτο παιχνίδι της σειράς για τα play off της Euroleague και είναι το φαβορί για την πρόκριση στο Final Four.

Οι «πράσινοι» μπήκαν στο παιχνίδι όπως συνηθίζουν να κάνουν οι Ισπανοί. Φουριόζοι δηλαδή, με τρομερή ενέργεια στην άμυνα και με τον Ναν να πετυχαίνει 14 πόντους στην πρώτη περίοδο, η οποία ολοκληρώθηκε με το σκορ 15-23.

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν ήλεγχε πλήρως την κατάσταση, δεν άφηνε τους γηπεδούχους να κάνουν το παιχνίδι τους και με τον Γκριγκόνις να έρχεται από τον πάγκο και να δίνει πολύτιμες λύσεις, κατάφερε να προηγηθεί ακόμη και με 11 πόντους (19-30) και να πάει στα αποδυτήρια από το +7 (32-39).

Στο ξεκίνημα της τρίτης περιόδου οι δύο ομάδες ήταν άστοχες και τελικά στο 23′ ο Χέιζ-Ντέιβις σκόραρε με τρίποντο για το 32-43, η Βαλένθια όμως με επιμέρους σκορ 9-2 μείωσε σε 41-45. Με σερί 5-0 το «τριφύλλι» έκανε το 41-50, οι Ισπανοί μείωσαν σε 49-54 στο 30′ και στο τελευταίο δεκάλεπτο είχαμε… θρίλερ.

Μετά το 53-61 οι γηπεδούχοι έκαναν σερί 6-0 για το 59-61 και στη συνέχεια ισοφάρισαν 63-63, με τον Σορτς να πετυχαίνει 4 σερί πόντους για το 63-67. Ο Μοντέρο ισοφάρισε 67-67 με 24 δευτερόλεπτα να απομένουν και στα 2,1” πριν τη λήξη ο Ναν κέρδισε φάουλ και με 1/2 βολές έγραψε το 67-68 και έδωσε τη μεγάλη νίκη στον Παναθηναϊκό.

Τα δεκάλεπτα: 15-23, 32-39, 49-54, 67-68