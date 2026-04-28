Η Φενέρμπαχτσε νίκησε με 89-78 τη Ζαλγκίρις Κάουνας στο πρώτο παιχνίδι της σειράς για τα play off της Euroleague και θέλει ακόμη δύο νίκες για να προκριθεί στο Final Four της Αθήνας.

Μπορεί στις τελευταίες αγωνιστικές της κανονικής περιόδου οι Τούρκοι να ήταν αγνώριστοι και να γνώριζαν τη μία ήττα μετά την άλλη, με την έναρξη των play off όμως ήταν όσο καλοί έπρεπε ώστε να πάρουν εύκολα την πρώτη νίκη κόντρα στους Λιθουανούς.

Μετά το 22-20 στο τέλος της πρώτης περιόδου, η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους αποφάσισε να παίξει άμυνα και δέχθηκε μόλις 9 πόντους στη δεύτερη! Έτσι, έκλεισε στο +18 (47-29) το πρώτο ημίχρονο, βάζοντας πλώρη για τη νίκη.

Μια νίκη που ήρθε παρά το γεγονός ότι η Ζαλγκίρις προσπάθησε να πλησιάσει και ήταν στο -8 (65-57) στο 30′. Η Φενέρμπαχτσε, κάτοχος του τίτλου, διαχειρίστηκε όπως έπρεπε την κατάσταση, ήλεγξε τον ρυθμό του παιχνιδιού στο τελευταίο δεκάλεπτο και πήρε τη νίκη με 89-78.

Τα δεκάλεπτα: 22-20, 47-29, 65-57, 89-78