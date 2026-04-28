Παρουσία του Δημήτρη Γιαννακόπουλου θα γίνει το πρώτο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια στην Ισπανία, το βράδυ της Τρίτης (28/4, 21:45), για τα play off της Euroleague.

Οι «πράσινοι» μπαίνουν με μειονέκτημα έδρας στη μάχη για την πρόκριση στο Final Four και θα προσπαθήσουν να κάνουν από το πρώτο παιχνίδι το «διπλό» που χρειάζονται προκειμένου να γίνουν το φαβορί.

Σε αυτή την προσπάθειά τους, θα έχουν δίπλα τους και τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ, καθώς ταξίδεψε για την ισπανική πόλη προκειμένου να βρεθεί δίπλα στην ομάδα και να παρακολουθήσει από κοντά τον αγώνα.

Ο Γιαννακόπουλος ήταν και στην προπόνηση του Παναθηναϊκού την Κυριακή (26/4) στο Telecom Center Athens ενώ είχε βρεθεί στο γήπεδο της Βαλένθια και για το παιχνίδι της κανονικής περιόδου, στο οποίο το «τριφύλλι» είχε ηττηθεί.