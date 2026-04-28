Η FIFA προετοιμάζεται για το Μουντιάλ 2026 και μία από τις αποφάσεις που έχουν παρθεί, όπως αναφέρουν οι Times, είναι να βλέπει την κόκκινη κάρτα όποιος παίκτης καλύπτει το στόμα του την ώρα που λέει διάφορα προς κάποιον αντίπαλο ή τον διαιτητή.

Στο φετινό Champions League είχε γίνει χαμός στο παιχνίδι της Μπενφίκα με τη Ρεάλ Μαδρίτης, με τον Βινίσιους να κατηγορεί τον Πρεστιάνο ότι του έκανε ρατσιστική επίθεση ενώ είχε καλυμμένο το στόμα του.

Για να αποφευχθούν, επομένως, παρόμοιες εικόνες στο Μουντιάλ, η παγκόσμια ποδοσφαιρική ομοσπονδία, σύμφωνα με τους Times, αποφάσισε -και θα το ανακοινώσει προσεχώς- πως όποιος παίκτης κάνει ό,τι έκανε ο Πρεστιάνι θα βλέπει απευθείας την κόκκινη κάρτα.

Προς το παρόν, προσθέτουν οι Times, αυτό θα ισχύσει μόνο στο Μουντιάλ 2026 και όχι γενικά στο ποδόσφαιρο, σε όλες τις διοργανώσεις, καθώς αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να το αποφασίσει το IFAB, το αρμόδιο νομοθετικό όργανο.