Δύο νέες προκατασκευασμένες αίθουσες στο Δημοτικό Σχολείο Αγίων Ασωμάτων της Αίγινας, που δίνουν λύση σε ένα χρόνιο πρόβλημα σχολικής στέγασης, εγκαινίασε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και Βουλευτής Α’ Πειραιώς και Νήσων, Δόμνα Μιχαηλίδου, στο πλαίσιο της επίσκεψής της για την εφαρμογή του προγράμματος Σχολικών Γευμάτων σε όλα τα δημοτικά σχολεία του νησιού.

Η παρέμβαση απαντά σε ένα πάγιο αίτημα της σχολικής κοινότητας και των γονέων για ασφαλέστερες και καλύτερες συνθήκες εκπαίδευσης για τα παιδιά τους, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί μια ουσιαστική επένδυση στο μέλλον τους, καθώς βελτιώνει έμπρακτα τις συνθήκες μάθησης και την καθημερινότητα μαθητών και εκπαιδευτικών.

Αφετηρία τής παρέμβασης αποτέλεσε η προηγούμενη επίσκεψη της υπουργού στην Αίγινα, με αφορμή την επέκταση του προγράμματος Σχολικών Γευμάτων στα δημοτικά σχολεία του νησιού. Τότε, κατά τη συνάντησή της με τους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων, αναδείχθηκε το σοβαρό πρόβλημα που αντιμετώπιζε το Δημοτικό Σχολείο Αγίων Ασωμάτων. Από εκείνη τη στιγμή ξεκίνησε μια στοχευμένη προσπάθεια, η οποία, μέσα από τη συνεργασία της τοπικής κοινωνίας, του Δήμου Αίγινας και της Grivalia Management Company, οδήγησε στην υλοποίηση του έργου.

Η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου δήλωσε:

«Πριν από εννέα μήνες βρεθήκαμε στην Αίγινα για να ανακοινώσουμε τα Σχολικά Γεύματα σε όλα τα δημοτικά σχολεία του νησιού. Την ίδια ημέρα ακούσαμε από τη σχολική κοινότητα ένα ακόμη πολύ σοβαρό αίτημα: να δοθεί λύση στο πρόβλημα με τις ακατάλληλες αίθουσες στο Δημοτικό Σχολείο Αγίων Ασωμάτων. Σήμερα είμαστε εδώ, γιατί με συνεργασία, επιμονή και κοινή προσπάθεια το αίτημα αυτό έγινε πράξη. Όταν η τοπική κοινωνία διεκδικεί, η Πολιτεία ακούει και όλοι μαζί δουλεύουμε προς την ίδια κατεύθυνση, μπορούμε να δίνουμε ουσιαστικές λύσεις για τα παιδιά και τις οικογένειες».

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, αναδείχθηκε η σημασία της συνεργασίας όλων των εμπλεκομένων. Εκ μέρους του Δήμου Αίγινας τονίστηκε ότι πρόκειται για μια παρέμβαση με βαθύ κοινωνικό και παιδαγωγικό χαρακτήρα, που δεν περιορίζεται στην αναβάθμιση των υποδομών, αλλά ενισχύει ουσιαστικά το σχολικό περιβάλλον και τις προοπτικές των παιδιών.

Η υπουργός ευχαρίστησε τη σχολική κοινότητα, τους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων, τον Δήμο Αίγινας και τη Grivalia Management Company για τη συμβολή τους στην υλοποίηση του έργου, υπογραμμίζοντας ότι, όταν υπάρχει συνεργασία και κοινός στόχος, ακόμη και σύνθετα ζητήματα της καθημερινότητας μπορούν να βρίσκουν ουσιαστική λύση.