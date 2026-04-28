Η ΑΕΚ είναι το φαβορί για την κατάκτηση του πρωταθλήματος και ο Ανδρέας Δημάτος με ανάρτησή του στα play off εξήγησε τι θα πρέπει να γίνει για να βρίσκεται στους ισχυρούς στα play off του Champions League.

Με τέσσερις αγωνιστικές να απομένουν για το τέλος των play off της Stoiximan Super League, η Ένωση είναι στο +5 από τον Ολυμπιακό και έχει, αυτή τη στιγμή, τον τίτλο του φαβορί για την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Είτε στην 1η είτε στη 2η θέση, η οποία επίσης οδηγεί στο Champions League, οι «κιτρινόμαυροι» θα μπουν στο γκρουπ των ανίσχυρων στην κλήρωση για τα play off και ο Δημάτος, σύμβουλος επικοινωνίας της UEFA, ανέλυσε μέσω των social media τι ντόμινο πρέπει να συμβεί για να βρεθούν στους ισχυρούς.

Αναλυτικά όσα έγραψε…

«Η πεισματάρα στην Ουγγαρία Γκιόρ, η έκπληξη στην Αυστρία ΛΑΣΚ που ούτε η ίδια κατάλαβε πώς βρέθηκε ξαφνικά στην κορυφή ανάμεσα σε Στουρμ και Σάλτσμπουργκ, και η συνήθης αυτόχειρας Ρέιντζερς που «αυτοκτόνησε» με τη Μάδεργουελ και αντί για πρώτη πήγε τρίτη στη σκοτσέζικη Πρέμιερσιπ, διατηρούν ζωντανές τις ελπίδες της ΑΕΚ για το γκρουπ των ισχυρών των πλέι οφ του Champions League -εφόσον, φυσικά, κατακτήσει το ελληνικό πρωτάθλημα.

Η ΑΕΚ έχει αυτή τη στιγμή τον έβδομο καλύτερο συντελεστή των ομάδων που προηγούνται στα πρωταθλήματα των χωρών από την 11η έως την 55η θέση στη βαθμολογία της UEFA και, στην ουσία, είναι έκτη, καθώς η Σαχτάρ με τον υψηλότερο συντελεστή υπολογίζεται ως η ομάδα που θα πάρει το απευθείας εισιτήριο του κατόχου της διοργάνωσης. Κινδυνεύει μόνο αν ο Ολυμπιακός κατακτήσει τον τίτλο στην Ελλάδα ή η Ρέιντζερς στη Σκωτία.

Με τα τωρινά δεδομένα, η ΑΕΚ θα αναζητούσε έναν αποκλεισμό στον δεύτερο προκριματικό -πιθανότατα της Σλόβαν Μπρατισλάβας ή της Λεχ Πόζναν- προκειμένου να προλάβει την πεντάδα των ισχυρών, που αυτή τη στιγμή θα αποτελούσαν οι Μίντιλαντ, Ερυθρός Αστέρας, Ντινάμο Ζάγκρεμπ, Σλόβαν Μπρατισλάβας και Λεχ Πόζναν, οι οποίοι θα ήταν και οι πιθανοί αντίπαλοί της.

Τα πράγματα μπορούν να γίνουν χειρότερα αν επιστρέψουν στην κορυφή η Φερεντσβάρος στην Ουγγαρία, η Σέλτικ ή η Ρέιντζερς στη Σκωτία και η Σάλτσμπουργκ ή η Στουρμ Γκρατς στην Αυστρία.

Μπορούν όμως να γίνουν και καλύτερα, αν επανακάμψει η Άαρχους αντί της Μίντιλαντ στη Δανία ή αν κάνει το θαύμα η Γκόρνικ Ζάμπρζε στην Πολωνία, που βρίσκεται στο -3 από την κορυφή τέσσερις αγωνιστικές πριν από το φινάλε.

Ο Ολυμπιακός γνωρίζει ότι, αν κατακτήσει το ελληνικό πρωτάθλημα, θα βρεθεί απευθείας στη League Phase του Champions League -εκτός αν η Σαχτάρ κατακτήσει το Conference League με τρεις νίκες σε ημιτελικούς και τελικό, είτε στα 90 λεπτά είτε στην παράταση».