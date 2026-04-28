Ένταση και στρατηγικές κόντρες κυριάρχησαν στο τελευταίο επεισόδιο του Survivor, με τον Μιχάλη Σηφάκη να απαντά στα σχόλια που δέχτηκε από τους «Επαρχιώτες» στο Συμβούλιο του νησιού, ξεκαθαρίζοντας πως δεν σκοπεύει να αλλάξει στάση.

Ο παίκτης των «Αθηναίων» έδειξε αποφασισμένος να συνεχίσει το παιχνίδι με ακόμη πιο σκληρή τακτική, παρά τη δυσαρέσκεια που φαίνεται να προκαλεί στους πρώην συμπαίκτες του.

«Αν οι Μπλε αποσυντονίζονται επειδή αναπνέω και μιλάω δεν θα κάτσω να σκάσω. Συγγνώμη, θα αναπνέω. Έχω δηλώσει ευθέως στο Συμβούλιο ότι όσο το παιχνίδι προχωράει, τόσο θα σκληραίνω. Ακόμα είμαι μαλακός. Αν τα μυαλά των άλλων είναι ανοιχτά για είσοδο, θα μπουκάρω, παιδιά», είπε ο Μιχάλης Σηφάκης στο επεισόδιο που προβλήθηκε το βράδυ της Τρίτης 28 Απριλίου.

Στη συνέχεια, ο Μάνος Μαλλιαρός μίλησε στην κάμερα, αποκαλύπτοντας ότι η στάση του απέναντι στον Σηφάκη έχει προκαλέσει αντιδράσεις μέσα στην ομάδα.

«Τους ενοχλεί να κρατάω τις ισορροπίες και να μιλάω με άτομο που ήταν 110 μέρες στην ομάδα μου. Αν θέλετε, να με δείτε πόσο αιχμηρός θα γίνω από αύριο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά του, ο Δημήτρης Θεοδωρόπουλος εξήγησε γιατί θεωρεί πως η επικοινωνία με τον Σηφάκη αποτελεί ρίσκο για την ομάδα.

«Προσπαθούμε να εξηγήσουμε στον Μάνο και ελπίζω να τα καταφέρουμε ότι Μιχάλης Σηφάκης ίσον στρατηγική 25 ώρες το 24ωρο. Δεν μπορείς να βασιστείς σε πράγματα που σου λέει. Όντας Κόκκινος, ο Μιχάλης σου έχει ήδη δύο φορές ψέματα. Μιλάμε για έναν παίκτη που θέλει να λειτουργεί μέχρι το τέλος ως ο αρχηγός όλων. Οπότε τι κάνει; Σε χρησιμοποιεί και πατάει πάνω σου», σημείωσε.

Οι εξελίξεις στο Survivor δείχνουν πως οι ισορροπίες ανάμεσα στις ομάδες είναι πιο εύθραυστες από ποτέ, με τις προσωπικές στρατηγικές και τις συμμαχίες να παίζουν καθοριστικό ρόλο στην πορεία των παικτών.