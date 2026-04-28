Στη Λάρισα βρέθηκαν νωρίτερα η Ζωή Κωνσταντοπούλου και ο πατέρας της, Νίκος Κωνσταντόπουλος, προκειμένου να παραστούν στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, η οποία τελικά διακόπηκε και ορίστηκε εκ νέου για τις 27 Μαΐου.

Κατά την επιστροφή τους προς την Αθήνα, η Ζωή Κωνσταντοπούλου και ο Νίκος Κωνσταντόπουλος έκαναν μια σύντομη στάση στα Καμένα Βούρλα για λίγες στιγμές χαλάρωσης.

Η πρόεδρος της Πλεύση Ελευθερίας μοιράστηκε μάλιστα μια φωτογραφία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου οι δυο τους ποζάρουν αγκαλιασμένοι μπροστά στη θάλασσα.

«Σύντομη στάση στα Καμένα Βούρλα, στην επιστροφή από Λάρισα! Το καλό θα νικήσει, ό,τι και να γίνει», έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα της ανάρτησής της.

Η παρουσία τους στη δίκη για την τραγωδία στα Τέμπη και το μήνυμα που ακολούθησε στα social media συγκέντρωσαν το ενδιαφέρον, σε μια υπόθεση που συνεχίζει να απασχολεί την κοινή γνώμη.