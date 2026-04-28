«Για εμάς η εξαγωγική φαρμακοβιομηχανία είναι κλάδος αιχμής που θα στηριχθεί από την κυβέρνηση. Διότι είναι κλάδος ο οποίος είναι και κλάδος υψηλής προστιθέμενης αξίας, αλλά και κλάδος σημαντικής στρατηγικής αυτονομίας για τη χώρα μας. Έχουμε το ανθρώπινο δυναμικό, έχουμε τους επιχειρηματίες που αναλαμβάνουν το ρίσκο να επενδύσουν. Έχουμε μια κυβέρνηση η οποία νομίζω ότι καταλαβαίνει, παρά τις δυσκολίες που υπάρχουν, τα προβλήματα του κλάδου και που θέλει να στηρίξει την εγχώρια φαρμακοβιομηχανία προσφέροντας ανταγωνιστικό ποιοτικό φάρμακο στους Έλληνες ασθενείς, αλλά καλύπτοντας πανευρωπαϊκές αλλά και παγκόσμιες ανάγκες σε καινοτόμα φάρμακα».

Αυτά τόνισε, μεταξύ άλλων, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, σε δηλώσεις που έκανε σήμερα στην Τρίπολη, μετά την επίσκεψή του στις εγκαταστάσεις ελληνικών φαρμακοβιομηχανιών, στην Τρίπολη.

Στην συνέχεια συνεχάρη «τις δυναμικές επιχειρήσεις, τις ελληνικές φαρμακοβιομηχανίες, οι οποίες επέλεξαν αυτόν εδώ τον τόπο και αξιοποίησαν τα σημαντικά επενδυτικά κίνητρα που έδωσε η κυβέρνησή μας για να δημιουργήσουν καινοτόμες παραγωγικές μονάδες εδώ, στην Τρίπολη» και πρόσθεσε:

«Σε μία περιοχή η οποία αναζητούσε, και αναζητά σε έναν βαθμό ακόμα, ένα νέο παραγωγικό μοντέλο, αποδείξαμε ότι η περιφερειακή ανάπτυξη και ο παραγωγικός μετασχηματισμός, η μετατόπιση δηλαδή οικονομικής δραστηριότητας σε κλάδους υψηλής προστιθέμενης αξίας, μπορεί πράγματι να γίνει πράξη».

Στην συνέχεια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι «εδώ θα παράγονται ένα σημαντικό ποσοστό φαρμάκων, που θα καλύπτουν, όχι μόνο τις ελληνικές, αλλά και τις ευρωπαϊκές ανάγκες», συμπληρώνοντας: «Καταλαβαίνω ότι σε μια εποχή που η συζήτηση για τη στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης αποκτά ολοένα και περισσότερη δυναμική, πόσο σημαντική προστιθέμενη αξία για τη χώρα μας έχουν τέτοιου είδους επενδύσεις».

Μένοντας το θέμα των επενδύσεων, ο πρωθυπουργός είπε ότι «επενδύσεις στην φαρμακοβιομηχανία δεν γίνονται μόνο εδώ στην Τρίπολη, αλλά δεκάδες επενδύσεις σε όλη την Ελλάδα στα πλαίσια αυτού του πολύ σημαντικού εργαλείου, του clawback, το οποίο προτίθεται η κυβέρνησή μας να το συνεχίσει και να το ενισχύσει στα πλαίσια των δυνατοτήτων μας».

Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης στάθηκε ιδιαίτερα στις θέσεις εργασίας οι οποίες δημιουργούνται, λέγοντας: «Μια νέα προοπτική για τα νέα παιδιά της Αρκαδίας, για τα νέα παιδιά της Πελοποννήσου, γι’ αυτούς οι οποίοι θα αναζητούν απασχόληση με καινούργια εργαλεία κατάρτισης, με προγράμματα κατάρτισης, έτσι ώστε να μπορούν να βρίσκουν δουλειά σε αυτές εδώ τις φαρμακοβιομηχανίες, με αμοιβές – να το πούμε και αυτό – σημαντικά υψηλότερες του μέσου μισθού που υπάρχει σήμερα στη χώρα μας, σε ένα περιβάλλον υπερσύγχρονο αλλά και εξαιρετικά ευχάριστο, με μια ποιότητα ζωής που μόνο η ελληνική περιφέρεια μπορεί να προσφέρει».

Μάλιστα, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «όταν μπορεί να συνδυάσει κανείς τη ζωή στην ελληνική περιφέρεια με μια καλά πληρωμένη δουλειά, καταλαβαίνουμε πόσο ελκυστική μπορεί να γίνει και η αποκέντρωση, για την οποία τόσο συχνά μιλάμε, αλλά τελικά έχουμε δυσκολίες πάντα να την κάνουμε πράξη».

Ο πρωθυπουργός, συνοδευόμενος από τον υπουργό Υγείας, ‘Αδωνι Γεωργιάδη, τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας, Θεόδωρο Τρύφων και τον αντιπρόεδρο της ΠΕΦ, Δημήτριο Δέμο, ξεναγήθηκε στις νέες υποδομές, όπου, όπως τονίστηκε, τα έργα θα δημιουργήσουν περισσότερες από 1.500 άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Υγείας επεσήμανε απευθυνόμενος στον πρωθυπουργό, ότι «σας παρουσιάζουμε τη μεγαλύτερη αλλαγή παραγωγικού μοντέλου που έχει συντελεστεί στην Ελλάδα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, σε έναν κλάδο που φτιάχνει θέσεις εργασίας καλά αμειβόμενες και προσελκύει καινοτομία και εξειδίκευση που έχει τόσο ανάγκη η χώρα».

Σε δηλώσεις του, ο πρόεδρος της ΠΕΦ Θεόδωρος Τρύφων σημείωσε ότι «με τις επενδύσεις στην Τρίπολη δημιουργούμε αίσθημα ασφάλειας, επάρκειας και αυτάρκειας στον Έλληνα ασφαλισμένο για πολύ σημαντικές κατηγορίες φαρμάκων, ενώ μπορούμε να καλύψουμε πάνω από 70% των αναγκών μέσα από παραγωγές στην Τρίπολη».

Ακόμη, είπε ότι «σηματοδοτούμε και τη δυναμική που έχει η ελληνική φαρμακοβιομηχανία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, αφού είμαστε ένας κλάδος, ο οποίος αποδεικνύει ότι όταν η Ελλάδα θέλει, μπορεί να είναι ανταγωνιστική και στην παραγωγή και στην έρευνα».

Στην ακαδημία επαγγελματικής κατάρτισης φαρμάκου

Νωρίτερα, ο πρωθυπουργός επισκέφθηκε την πρώτη ακαδημία επαγγελματικής κατάρτισης στη χώρα μας, η οποία προσφέρει μαθήματα στον χώρο του φαρμάκου και ξεκίνησε να λειτουργεί τον περασμένο Φεβρουάριο στην Τρίπολη, τέσσερις μήνες μετά την ψήφιση του νόμου που προβλέπει την ίδρυση αυτού του νέου τύπου εκπαιδευτικής δομής.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από την υπουργό Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη και τον υφυπουργό, Κώστα Βλάση, συνομίλησε με καθηγητές και σπουδαστές. Στο πλαίσιο της ξενάγησης στις εγκαταστάσεις της ακαδημίας, ο πρωθυπουργός ενημερώθηκε για το πρόγραμμα δωρεάν θεωρητικής εκπαίδευσης και πρακτικής άσκησης που προσφέρει η ακαδημία επαγγελματικής κατάρτισης φαρμάκου.

Ολοκληρώνοντας την επίσκεψή του στην ακαδημία, ο πρωθυπουργός τόνισε στις δηλώσεις του: «Η κυβέρνησή μας στηρίζει έμπρακτα την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό να περάσουμε ένα μήνυμα, ότι στη σημερινή αγορά εργασίας μπορεί κάποιος να βρει πολύ καλές ευκαιρίες απασχόλησης ακολουθώντας ακριβώς αυτόν τον δρόμο».

Ειδικότερα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε:

«Ξέρουμε ότι η αγορά εργασίας αλλάζει με δραματικούς ρυθμούς και αυτό το οποίο γίνεται εδώ στην Τρίπολη, θα έλεγα ότι είναι μια εικόνα από το μέλλον, καθώς εδώ ιδρύθηκε η πρώτη ακαδημία επαγγελματικής κατάρτισης φαρμάκου.

Τι είναι αυτό, με απλά λόγια; Είναι μια σύμπραξη μεταξύ της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας και του υπουργείου Παιδείας, έτσι ώστε να μπορούμε να προσφέρουμε σε νέα παιδιά εκείνη την κατάρτιση και την αμειβόμενη πρακτική άσκηση, ώστε μετά από δύο χρόνια να μπορούν να απορροφηθούν σε θέσεις εργασίας εδώ κοντά, στη Βιομηχανική Περιοχή της Τρίπολης, όπου οι ελληνικές φαρμακοβιομηχανίες επενδύουν εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ για να δημιουργήσουν νέες παραγωγικές μονάδες.

Η κυβέρνησή μας στηρίζει έμπρακτα την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό να περάσουμε ένα μήνυμα, ότι στη σημερινή αγορά εργασίας μπορεί κάποιος να βρει πολύ καλές ευκαιρίες απασχόλησης ακολουθώντας ακριβώς αυτόν τον δρόμο.

Και εδώ, σε αυτό το πολύ ωραίο σχολείο-κέντρο εκπαίδευσης της Τρίπολης, λειτουργούν από επαγγελματικά λύκεια μέχρι σχολεία δεύτερης ευκαιρίας, μέχρι ΣΑΕΚ, μέχρι την ακαδημία επαγγελματικής κατάρτισης φαρμάκου. Ένα ζωντανό κύτταρο το οποίο δείχνει ότι η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, όχι απλά έχει σφυγμό και παλμό, αλλά αποτελεί πρώτη και όχι δεύτερη επιλογή για πολλά νέα παιδιά που θέλουν να ακολουθήσουν αυτόν τον δρόμο.

Θερμά συγχαρητήρια, λοιπόν, σε όλους όσοι υποστηρίζουν αυτή την προσπάθεια. Προσβλέπω, σύντομα να έχουμε και άλλες ακαδημίες επαγγελματικής κατάρτισης σε άλλες περιοχές της χώρας, ώστε μαζί με την τοπική επιχειρηματικότητα, μαζί με την βιομηχανία, μαζί με την μεταποίηση, μαζί με την παραγωγή, να μπορούμε να διαμορφώνουμε εξειδικευμένα προγράμματα σπουδών που θα εξασφαλίζουν στους αποφοίτους, σε νεαρή ηλικία, πολύ καλή επαγγελματική αποκατάσταση, με καλούς μισθούς και πολύ καλές προοπτικές εργασίας».

Από την πλευρά του, ο υφυπουργός Παιδείας, Κώστας Βλάσης, ανέφερε σε δηλώσεις ότι «από την πρώτη στιγμή που ανέλαβα τα καθήκοντα του υφυπουργού, κατάλαβα το μεγάλο ενδιαφέρον που έχει ο πρωθυπουργός για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, που νομίζω αυτό είναι το πιο σημαντικό, να δείξουμε ότι είναι μια επιλογή πραγματική για τα νέα παιδιά και όχι δεύτερη επιλογή, όπως ήταν στο παρελθόν».

Όπως έχει ανακοινωθεί, οι ακαδημίες επαγγελματικής κατάρτισης δημιουργούνται μέσω της σύμπραξης του υπουργείου Παιδείας, με οικονομικούς φορείς, στην προκειμένη περίπτωση με την Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας, και αποτελούν μέρος της ευρύτερης στρατηγικής για αναβάθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης. Επίσης, σύμφωνα με τις ίδιες ανακοινώσεις, τα μέλη της ΠΕΦ έχουν δεσμευτεί να απορροφούν τουλάχιστον το 40% των πιστοποιημένων αποφοίτων της ακαδημίας της Τρίπολης.