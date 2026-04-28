Ολοκληρώθηκε το προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στο Ναύπλιο, όπου μίλησε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Το προσυνέδριο διοργανώθηκε σε κεντρικό ξενοδοχείο, με βουλευτές από τις Περιφέρειες Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας, στελέχη τοπικών οργανώσεων, καθώς και εκπροσώπους της κεντρικής διοίκησης και της ΟΝΝΕΔ.

Ο πρωθυπουργός έδωσε το πολιτικό στίγμα ενόψει του συνεδρίου της Αθήνας, με την ομιλία του να ολοκληρώνει τις εργασίες του προσυνεδρίου.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είπε μεταξύ άλλων:

«Το 2030 θα γιορτάσουμε τα 200 χρόνια από την σύσταση του νεοελληνικού κράτους και είναι ευκαιρία να αναλογιστούμε από που ξεκινήσαμε που πηγαίνουμε και που θέλουμε να φτάσουμε.

Ευχαριστώ όλους γιατί μίλησαν απτά και με παραδείγματα .

Η μεταρρύθμιση του κράτους δεν είναι απρόσωπη έννοια.

Πρέπει να βάλουμε τον εαυτό μας στην θέση του πολίτη και στη συνέχεια να τα επιλύσουμε.

Η πρώτη μου συνάντηση με την γραφειοκρατία ήταν στο υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Κάναμε αλλαγές και κάποιες μας επιβλήθηκαν από την τρόικα.

Αυτά που ξεκίνησαν το 2019 είχαν σχεδιαστεί πριν γιατί δεν κάποιοι είχαμε προνοήσει όχι μόνο πως θα κερδίσουμε εκλογές αλλά πως θα κυβερνήσουμε την επόμενη μέρα. Γιατί αυτή είναι η διαφορά μεταξύ σοβαρών κομμάτων που κερδίζουν την Κυριακή των εκλογών αλλά ξέρουν πως να κυβερνήσουν την Δευτέρα. Όλα ξεκινούν από μια κεντρική προσέγγιση: το κράτος στην υπηρεσία του πολίτη.

Ο πολίτης κατάλαβε πραγματικά ότι κάτι άλλαξε στο κράτος ήταν όταν στην πανδημία έλαβε ένα μήνυμα με το ραντεβού για τον εμβολιασμό του.

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την τεχνολογία για να κάνουμε το κράτος καλύτερο.

(…)

Πήραμε 36 δις ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης επ ωφελεία των ελλήνων πολιτών. Τα χρήματα αυτά δεν θα είχαν επενδυθεί χωρίς επιτελικό κράτος και σφιχτό συντονισμό.

Το ψηφιακό κράτος είναι απρόσωπο. Δεν ρωτάει τι ψηφίζεις. Όλα αυτά συνιστούν μικρές επαναστάσεις. Πολλοί δεν θυμόμαστε πως ήταν το κράτος πριν το 2019 γιατί τα θεωρούμε κεκτημένα. Η διαδρομή δεν ήταν αυτονόητη. Έχουμε τώρα την πρόκληση της τεχνητής νοημοσύνης. Στις δημόσιες συμβάσεις η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να κάνει την διαφορά στην διαφάνεια. Το μυαλό μας είναι στα προβλήματα και στον πολίτη. Να μελετούμε την λεπτομέρεια του προβλήματος. Δεν γίνεται πολιτική στα κουτουρού ή με διαίσθηση.

Τα υπόλοιπα τα αφήνω στην αντιπολίτευση και στα κανάλια.

(…)

Το 2019 η επιχειρηματικότητα ήταν δαιμονοποιημένη και υπερφορολογημένη. Εμείς υπογράψαμε μια συμφωνία αλήθειας να μειώσουμε τους φόρους και η άλλη πλευρά να είναι συνεπής. Και φροντίσαμε αυτή τη συμφωνία να διευκολύνουμε τις επιχειρήσεις με τα απαραίτητα ελεγκτικά εργαλεία. Το αποτέλεσμα ήταν ότι περιορίσαμε σημαντικά την φοροδιαφυγή και προφανώς για τα δημόσια οικονομικά αυτή μας επέτρεψε να έχουμε τα μεγάλα πλεονάσματα και να μπορούμε να συζητάμε πόσα χρήματα θα επιστρέψουμε στην κοινωνία. Ταυτόχρονα μπορούμε να μειώνουμε το δημόσιο χρέος της χώρας με τον ταχύτερο ρυθμό στην ιστορία οποιασδήποτε οικονομίας στον κόσμο.

Η Ελλάδα δεν θα έχει το υψηλότερο χρέος ως προς ποσοστό του ΑΕΠ στο τέλος του χρόνου.

Η δυσκολία της δικής μας δουλειάς είναι η προτεραιοποίηση των παρεμβάσεων. Είπαμε θα στηρίξουμε τους χαμηλοσυνταξιούχους και τις οικογένειες με παιδιά. Στη συνέχεια της μεγάλης φορολογικής μεταρρύθμισης δώσαμε και ένα έκτακτο βοήθημα.

Η ψηφιακή κάρτα εργασίας τεράστια μεταρρύθμιση γιατί για πρώτη φορά οι εργαζόμενοι απολαμβάνουν τις αποδοχές που δικαιούνται πλήρως. Και αυτό δεν έγινε από την αριστερά.

Επιτρέψαμε στους συνταξιούχους να εργάζονται χωρίς να περικόπτεται η σύνταξή τους. Έχουμε πάνω από 230.000 συνταξιούχους που δεν εργάζονται με μαύρα και βοηθούν στην αγορά εργασίας και αισθάνονται δημιουργικοί. Είναι πολιτικές κοινής λογικής.

Στο ΕΣΥ προσπαθούμε να βελτιώσουμε τις απολαβές των γιατρών. Αυτές είναι πολιτικές κοινής λογικής που προσεγγίζουν τα προβλήματα και τα λύνουν.

Εμείς πιστεύουμε στη επιχειρηματικότητα στην περιφέρεια. Ποιος θα περίμενε ότι στην Τρίπολη θα ερχόντουσαν μεγάλες ελληνικές φαρμακοβιομηχανίες και θα επένδυαν δημιουργώντας χιλιάδες θέσεις απασχόλησης.

(…)

Επιτελικό κράτος σημαίνει αν κολλήσει κάπου ένα έργο θα χτυπήσει ένα καμπανάκι και κάποιος θα ασχοληθεί – επιτελικό κράτος σημαίνει να κάνουμε υπουργικό συμβούλιο κάθε μήνα και να έχουμε προγραμματισμό του κυβερνητικού έργου στην αρχή του χρόνου – επιτελικό κράτος σημαίνει αυτός είναι ο προγραμματισμός των προσλήψεων – επιτελικό κράτος σημαίνει αυτή τη σύνθετη άσκηση του να κυβερνάς μια χώρα να την κάνουμε πιο απλή – δεν παρεμβαίνει κάνεις για να καπελώσει κανέναν

⁠Είναι ένας τρόπος διαχείρισης και διοίκησης, δεν υπάρχει χώρα που να μην έχει ένα ισχυρό κέντρο διακυβέρνησης με δημόσιους υπαλλήλους που να υλοποιούν εξαιρετικά σύνθετα έργα όπως το ταμείο ανάκαμψης – είναι ένας τρόπος διοίκησης που φέρνει κοντά την τεχνοκρατική με την πολιτική αντίληψη – όσοι επιμένουν να βρίσκουν διαχωριστικές γραμμές μεταξύ δήθεν τεχνοκρατών που διορίζονται και πολιτικών που εκλέγονται, δεν αντιλαμβάνονται ότι στη ΝΔ είμαστε μια ομάδα, ένα ανοιχτό δημοκρατικό κοινοβουλευτικό κόμμα – τα συζητούμε ανοιχτά, είμαστε μία οικογένεια και για αυτό προχωράμε τελικά μπροστά».

