Με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και κακώσεις στο θώρακα μεταφέρθηκε στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο του Ηρακλείου ένα 5χρονο αγοράκι που τραυματίστηκε σε πισίνα ξενοδοχείου στη Χερσόνησο, όπου έκανε διακοπές με την οικογένειά του.

Το αγοράκι από την Ολλανδία, μετέφερε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση.

Σύμφωνα με τον Διοικητή του Βενιζέλειου Νοσοκομείου Ηρακλείου, Κώστα Δανδουλάκη, η κατάστασή του κρίνεται σοβαρή, ενώ μετά την ολοκλήρωση της χειρουργικής επέμβασης, το 5χρονο παιδί μεταφέρθηκε στη ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ.