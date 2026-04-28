Αποτροπιασμό προκαλεί μια απίστευτη υπόθεση που ήρθε στο φως της δημοσιότητας στην περιοχή Κεοντζάρ, στην Ινδία, με πρωταγωνιστή έναν 50χρονο άνδρα που προχώρησε σε μια ακραία κίνηση για να αποδείξει τον θάνατο της αδερφής του.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το Times of India και αστυνομικές πηγές, ο Jeetu Munda, ο μοναδικός εν ζωή συγγενής της γυναίκας, φέρεται να ξέθαψε τη σορό της – η οποία είχε ταφεί πριν από περίπου δύο μήνες – και να μετέφερε τον σκελετό της σε υποκατάστημα τράπεζας.

Όπως αναφέρεται, ο άνδρας επιχείρησε να κάνει ανάληψη περίπου 19.300 ρουπιών (περίπου 173 ευρώ) από τον τραπεζικό λογαριασμό της εκλιπούσας. Ωστόσο, ο διευθυντής του καταστήματος αρνήθηκε το αίτημά του, επισημαίνοντας ότι απαιτείται είτε η φυσική παρουσία της κατόχου είτε επίσημα έγγραφα που να αποδεικνύουν ότι είναι νόμιμος κληρονόμος.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι είχε ενημερώσει επανειλημμένα την τράπεζα για τον θάνατο της αδερφής του, ωστόσο – όπως ισχυρίζεται – οι υπάλληλοι επέμεναν πως «πρέπει να έρθει η ίδια».

🇮🇳 A man in India dug up his deceased sister's skeleton and brought it to the bank just to prove she had died.



He'd been trying to withdraw money from her account for months.



Staff kept telling him the account holder needed to appear in person.



He's illiterate and had no… pic.twitter.com/GXUpHoOThA — Mario Nawfal (@MarioNawfal) April 28, 2026

Η ακραία απόφαση και η παρέμβαση της αστυνομίας

Μπροστά στο αδιέξοδο και χωρίς γνώση των νόμιμων διαδικασιών για τη μεταβίβαση χρημάτων, ο Munda φέρεται να οδηγήθηκε στην ακραία αυτή πράξη, προκαλώντας σοκ στην τοπική κοινωνία.

Αστυνομικές πηγές ανέφεραν πως πρόκειται για έναν άνθρωπο που δεν γνώριζε τη διαδικασία, εξηγώντας ότι θα έπρεπε να προσκομίσει πιστοποιητικό θανάτου για να αποκτήσει πρόσβαση στα χρήματα.

Οι αρχές έχουν ήδη ζητήσει επίσημες εξηγήσεις από την τράπεζα για τη διαχείριση της υπόθεσης, ενώ το περιστατικό έχει πυροδοτήσει έντονες αντιδράσεις και ερωτήματα σχετικά με τη γραφειοκρατία και την ενημέρωση των πολιτών σε τέτοιες περιπτώσεις.