Ο Εργκίν Αταμάν άφησε εκτός 12άδας τον Παναγιώτη Καλαϊτζάκη και συμπεριέλαβε σε αυτή τον Μάριους Γκριγκόνις, για το πρώτο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια στα play off της Euroleague.

Οι «πράσινοι», έχοντας τερματίσει στην 7η θέση της κανονικής περιόδου, θα πρέπει να… σπάσουν την έδρα των Ισπανών για να γίνουν φαβορί για την πρόκριση στο Final Four και θα προσπαθήσουν να το πετύχουν από το πρώτο παιχνίδι της σειράς.

Με τον Κώστα Σλούκα να βγαίνει νοκ άουτ λόγω του τραυματισμού του, ο Αταμάν πήρε 13 παίκτες στην αποστολή και από αυτούς έπρεπε να κοπεί ένας για να προκύψει η 12άδα και ο… κλήρος έπεσε στον Καλαϊτζάκη.

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού τον άφησε εκτός, με τη 12άδα να αποτελείται από τους Σορτς, Γκριγκόνις, Όσμαν, Χέιζ-Ντέιβις, Ρογκαβόπουλο, Γκραντ, Ναν, Λεσόρ, Τολιόπουλο, Φαρίντ, Ερνανγκόμεθ, Μήτογλου.