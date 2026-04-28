Μια θαλαμηγός, ιδιοκτησίας του Ρώσου δισεκατομμυριούχου Αλεξέι Μορντασόφ, κατάφερε να κάνει τον διάπλου των αποκλεισμένων Στενών του Ορμούζ, επειδή ούτε το Ιράν ούτε οι ΗΠΑ έφεραν αντίρρηση, δήλωσε σήμερα μια πηγή κοντά στον Μορντασόφ.

Δεν είναι σαφές πώς η θαλαμηγός Nord με τα πολλαπλά καταστρώματα, μήκους 142 μέτρων και αξίας άνω των 500 εκατομμυρίων δολαρίων, απέκτησε άδεια να πλεύσει το Σάββατο μέσω αυτής της θαλάσσιας οδού, στην καρδιά του πολέμου ΗΠΑ-Ιράν. Από την έναρξη του πολέμου τις 28 Φεβρουαρίου η κυκλοφορία στα Στενά έχει επί της ουσίας διακοπεί.

Πλέοντας υπό ρωσική σημαία, το γιοτ, διέπλευσε τα Στενά σε εγκεκριμένη διαδρομή σύμφωνα με το διεθνές ναυτικό δίκαιο, ανέφερε η πηγή.

«Το Ιράν δεν παρενέβη στις κινήσεις του γιοτ, καθώς είναι πολιτικό πλοίο μιας φιλικής χώρας που κάνει ειρηνική διέλευση. Η αμερικανική πλευρά επίσης δεν έθεσε ερωτήματα σχετικά με την κίνηση του γιοτ, καθώς δεν προσέγγισε ιρανικά λιμάνια και δεν έχει καμία σχέση με το Ιράν», σύμφωνα με την πηγή.

Η θαλαμηγός απέπλευσε την Παρασκευή από μια μαρίνα του Ντουμπάι, διέσχισε τα στενά το Σάββατο το πρωί και έφτασε στο Μουσκάτ νωρίς το πρωί της Κυριακής, σύμφωνα με τα δεδομένα που υπήρχαν στην πλατφόρμα MarineTraffic.

Από την έναρξη του πολέμου, ελάχιστα, κυρίως εμπορικά πλοία, διαπλέουν ημερησίως την κρίσιμης αυτής σημασίας πλωτή οδό στην είσοδο του Κόλπου καθώς η Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη βρίσκονται σε μια εύθραυστη εκεχειρία. Αυτό αντιπροσωπεύει ένα κλάσμα του μέσου όρου των 125 έως 140 ημερησίων διελεύσεων πριν αρχίσει ο πόλεμος του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου.

Ρωσία και Ιράν είναι μακροχρόνιοι σύμμαχοι και έχουν γίνει ακόμη πιο στενοί τα τελευταία χρόνια, μεταξύ άλλων και μέσω μιας συνθήκης του 2025 που ενισχύει την συνεργασία στην ανταλλαγή πληροφοριών και στον τομέα της ασφάλειας.

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί μετέβη στην Αγία Πετρούπολη τη Δευτέρα για να συναντήσει τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν σήμερα μετά από συζητήσεις που προηγήθηκαν με μεσολαβητές στο Πακιστάν και το Ομάν το περασμένο Σαββατοκύριακο.

Ο Μορντασόφ, που είναι γνωστός ως στενός συνεργάτης του Πούτιν, δεν αναφέρεται επισήμως στον κατάλογο ως ιδιοκτήτης της θαλαμηγού Nord. Ωστόσο τα στοιχεία για την κίνηση των πλοίων και τα ρωσικά εταιρικά στοιχεία από το 2025 δείχνουν ότι το πλοίο καταχωρήθηκε σε ρωσική εταιρεία που ανήκε στη σύζυγό του το 2022. Αυτή η εταιρεία είναι καταχωρημένη στη ρωσική πόλη Τσερεπόβετς, όπου είναι επίσης καταχωρημένη η χαλυβουργία Severstal του Μορντασόφ.