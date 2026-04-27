Η υπερπολυτελής θαλαμηγός Nord, που έχει σχέση με τον Ρώσο δισεκατομμυριούχο Αλεξέι Μορντασόφ ο οποίος υπόκειται σε κυρώσεις, διέπλευσε το Σάββατο τα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με τα στοιχεία για την κίνηση των πλοίων, καθιστώντας την ένα από τα ελάχιστα σκάφη που διέσχισαν την ζώνη αποκλεισμού στην καρδιά της σύγκρουσης ΗΠΑ-Ιράν.

Η θαλαμηγός Nord, μήκους 142 μέτρων και αξίας άνω των 500 εκατομμυρίων δολαρίων, απέπλευσε την Παρασκευή από μια μαρίνα του Ντουμπάι περίπου στις 14:00 GMT, διέσχισε τα στενά το Σάββατο το πρωί και έφτασε στο Μουσκάτ νωρίς το πρωί της Κυριακής, σύμφωνα με τα δεδομένα που υπήρχαν στην πλατφόρμα MarineTraffic.

Δεν είναι σαφές το πώς η θαλαμηγός αυτή με τα πολλά κατατρώματα πήρε την άδεια για την διαδρομή αυτή. Από τον Φεβρουάριο το Ιράν έχει αρκετές φορές περιορίσει την διέλευση μέσω των Στενών, από τα οποία διέρχεται το ένα πέμπτο των παγκόσμιων προμηθειών πετρελαίου.

Εκπρόσωπος του μεγιστάνα της χαλυβουργίας Μορντασόφ αρνήθηκε να κάνει σήμερα οποιοδήποτε σχόλιο επί του θέματος.

Μόνο ελάχιστα, κυρίως εμπορικά πλοία, διαπλέουν ημερησίως την κρίσιμης αυτής σημασίας πλωτή οδό στην είσοδο του Κόλπου καθώς η Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη βρίσκονται σε μια εύθραυστη εκεχειρία. Αυτό αντιπροσωπεύει ένα κλάσμα του μέσου όρου των 125 έως 140 ημερησίων διελεύσεων πριν αρχίσει ο πόλεμος του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου.

Ως αντίμετρα οι ΗΠΑ έχουν επιβάλλει τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών.

Η Ρωσία και τον Ιράν είναι μακροχρόνιοι σύμμαχοι και έχουν γίνει ακόμη πιο στενοί τα τελευταία χρόνια, μεταξύ άλλων και μέσω μιας συνθήκης του 2025 που ενισχύει την συνεργασία στην ανταλλαγή πληροφοριών και στον τομέα της ασφάλειας.

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί έφθασε στην Ρωσία για να συναντήσει τον Ρώσο πρόεδρο σήμερα μετά από συζητήσεις που προηγήθηκαν με μεσολαβητές στο Πακιστάν και το Ομάν το περασμένο Σαββατοκύριακο.

Ο Μορντασόφ, που είναι γνωστός ως στενός συνεργάτης του Πούτιν, επίσημα δεν αναφέρεται στον κατάλογο ως ιδιοκτήτης της θαλαμηγού Nord. Ωστόσο τα στοιχεία για την κίνηση των πλοίων και τα ρωσικά εταιρικά στοιχεία από το 2025 δείχνουν ότι το πλοίο καταχωρήθηκε σε ρωσική εταιρεία που ανήκε στη σύζυγό του το 2022. Αυτή η εταιρεία είναι καταχωρημένη στη ρωσική πόλη Τσερεπόβετς, όπου είναι επίσης καταχωρημένη η χαλυβουργία Severstal του Μορντασόφ.

Ο Μορντασόφ είναι μεταξύ των Ρώσων στους οποίους έχουν επιβληθεί κυρώσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρωπαϊκή Ένωση μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία για τις σχέσεις τους με τον Πούτιν.

Η υπερπολυτελής θαλαμηγός Nord μια από τις μεγαλύτερους θαλαμηγούς στον κόσμο , διαθέτει σύμφωνα με τον ιστότοπο Superyacht Times, 20 καμπίνες, πισίνα, ελικοδρόμιο και υποβρύχιο.