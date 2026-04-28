Σοκαριστικό βίντεο δείχνει μια μοτοσικλέτα να πέφτει με σφοδρότητα πάνω σε αυτοκίνητο στη Ρωσία, με αποτέλεσμα τον θάνατο του αναβάτη και τον σοβαρό τραυματισμό του συνεπιβάτη, καθώς και οι δύο εκτινάχθηκαν στον αέρα.

Βίντεο από κάμερα ασφαλείας καταγράφει τη μοτοσικλέτα να μην μειώνει ταχύτητα και να καρφώνεται πάνω σε ένα αυτοκίνητο σε ένα θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε την Κυριακή στην περιοχή Κρασνοντάρ Κράι, κοντά στα σύνορα της Ρωσία με την Ουκρανία.

Το υλικό δείχνει τη σύγκρουση σε διασταύρωση, με τον αναβάτη και τον συνεπιβάτη να εκτοξεύονται στο οδόστρωμα λόγω της σφοδρότητας της πρόσκρουσης.

Ο 23χρονος οδηγός της μοτοσικλέτας σκοτώθηκε ακαριαία, ενώ ο επίσης 23χρονος συνεπιβάτης τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε κοντινό νοσοκομείο.

Σύμφωνα με τις αρχές, ο συνεπιβάτης δεν φορούσε κράνος.