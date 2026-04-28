Τροχαίο ατύχημα με πρωταγωνιστή έναν οδηγό που προσέκρουσε πάνω σε τρία σταθμευμένα οχήματα σημειώθηκε λίγο πριν τις 4 τα ξημερώματα της Τρίτης 28/4 στην οδό Περίδου στα Χανιά.

Του ανταποκριτή μας από το flashnews.gr στην Κρήτη

Όπως φαίνεται και στο βίντεο του Flashnews.gr το ΙΧ αυτοκίνητο το οποίο οδηγούσε ένας νεαρός άνδρας ερχόταν από την οδό Αναπεύσεως όταν κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, ο οδηγός φαίνεται να έχασε τον έλεγχο του οχήματος και κατέληξε πάνω σε ένα μπλε όχημα το οποίο ήταν σταθμευμένο στο σημείο.

Από την σφοδρότητα της σύγκρουσης προκλήθηκαν σοβαρές υλικές ζημιές σε τρία σταθμεύμενα οχήματα.

Στο σημείο κλήθηκε και έσπευσε η Τροχαία ενώ σύμφωνα με πληροφορίες φέρεται να έγινε αλκοοτέστ στο οδηγό του οχήματος, ο οποίος δεν βρισκόταν υπό την επήρεια μέθης.

