Το φως της δημοσιότητας είδαν σκληρές φωτογραφίες που δείχνουν τον μικρό Παναγιωτάκη, το νεκρό παιδί από την υπόθεση της Ειρήνης Μουρτζούκου, να τον έχουν βάλει στο πλυντήριο ρούχων.

Οι σκληρές εικόνες προβλήθηκαν στις «Αποκαλύψεις» και σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής του ΑΝΤ1, μητέρα και γιαγιά έβαζαν το παιδί στο πλυντήριο για «πλάκα».

Το παιδί στις εικόνες διακρίνεται να κλαίει και να προσπαθεί να βγει, ενώ το κρατάνε μέσα και το φωτογραφίζουν.

Σύμφωνα με τις «Αποκαλύψεις», στις συγκεκριμένες ενέργειες φέρεται να εμπλέκονται η μητέρα του παιδιού και η γιαγιά του μέχρι στιγμής.

Προσοχή, σκληρές εικόνες:

Το ρεπορτάζ: