Νέες εξελίξεις έρχονται στο φως της δημοσιότητας στην υπόθεση με τα νεκρά βρέφη σε Αμαλιάδα και Πάτρα, ενώ παραμένει ανοιχτό το ζήτημα των διώξεων για τον θάνατο του μικρού Παναγιωτάκη.

Δημοσιογράφος της εκπομπής «Φως στο Τούνελ» επικοινώνησε με τη γιαγιά του παιδιού, η οποία περιγράφει με αγωνία την αναμονή για απαντήσεις.

Η Φωτεινή Λιακοπούλου λέει πως η καθυστέρηση στις έρευνες τη στενοχωρεί βαθιά: «Έχω αρρωστήσει με τον Παναγιώτη γιατί αργούν πολύ με τις έρευνες. Στο τέλος θα πάθει και τίποτα η Ειρήνη Μουρτζούκου εκεί μέσα που λένε ότι είναι άρρωστη με την καρδιά της και δεν θα πάρουμε απαντήσεις».

Όπως εξηγεί, κάθε επικοινωνία με την προφυλακισμένη Ειρήνη Μουρτζούκου σταμάτησε αφότου οι αρχές κατάσχεσαν τα κινητά των εμπλεκομένων: «Δεν έχει πια τους αριθμούς των κινητών μας , από όταν τα πήρε η ΓΑΔΑ. Θέλαμε να τα πάρουν γιατί δεν έχουμε να κρύψουμε κάτι. Δεν έχουμε καμία ενημέρωση όμως. Γιατί δεν προχωράει αυτή η υπόθεση δεν καταλαβαίνω, στο τέλος θα πεθάνω και δε θα μάθω τίποτα. Θα κάνω τα πάντα να πάω να την δω αν είναι να μάθω την αλήθεια».

Σχετικά με τις αιχμές που φέρεται να άφησε η κατηγορούμενη για την κόρη της, η γιαγιά αποδίδει τη στάση της σε εμμονική στοργή: «Η Ειρήνη τα έριχνε αλλού. Για την Πόπη το είχε πει επίτηδες επειδή βγήκε και μίλησε. Είναι υπερβολικά ερωτευμένη με την Πόπη. Άλλη φορά είχε πει ότι τον Παναγιώτη δεν τον πείραξε επειδή ήταν μεγάλος, 15 μηνών, αν ήταν πιο μικρός θα τον σκότωνε; Όπως όταν είχε πει στην κυρία Νικολούλη ήμασταν καλύτερα στην Αθήνα; Τι εννοεί με όλα αυτά; Για μένα είναι στοιχεία. Εγώ την μάζεψα, την πρόσεξα καλύτερα και από τα παιδιά μου και μετά μάθαινα σιγά σιγά από την κυρία Νικολούλη πράγματα που δεν ήξερα. Δεν της φαινόταν, δεν μου πήγε το μυαλό».

Η γιαγιά δηλώνει πλέον πεπεισμένη για την ευθύνη της κατηγορούμενης: «Η Ειρήνη τα ρίχνει σε όλους, μια γράφει, μια σκίζει, εκείνη το έχει το κάνει αλλά έχουμε πει ότι είναι άρρωστη στο μυαλό. Έχει τρία πρόσωπα. Πιστεύει ότι θα βγει και θα έρθει πίσω σε εμάς. Της τα έχω πει και της ίδιας και μου λέει ”ρε μάνα μόνο εσύ με καταλαβαίνεις” νομίζει ότι έχει σκοτώσει κοτόπουλα. Δεν θυμάται, δεν ξέρει τι έχει κάνει. Μπαίνει ο διάολος μέσα της. Σκέφτεται τη μάνα της».

Αναφερόμενη στις συζητήσεις που ακούγονται μέσα στις φυλακές, η γιαγιά μετέφερε και την περιγραφή που άκουσε από την ίδια την κατηγορούμενη: «Μία σκοτώνεται με την Πισπιρίγκου, μια είναι φιλενάδες, την άλλη τσακωνόταν με τη μητέρα του Άγγελου για το ποια έχει σκοτώσει περισσότερα παιδιά. Μου είπε μην ακούς τις βλακείες που λέγονται, εδώ μέσα στη φυλακή κάνουμε ό,τι θέλουμε, τρώμε, πίνουμε, περνάμε μια χαρά».

Τι είπε ο δικηγόρος της μητέρας του μικρού Παναγιώτη