Ένας ακτιβιστής υπέρ της Παλαιστίνης βανδάλισε το άγαλμα του Σερ Ουίνστον Τσόρτσιλ στο Λονδίνο έξω από τα Κοινοβουλευτικά Μέγαρα τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής.

Το μνημείο υπέστη ζημιές λίγο μετά τις 4 π.μ., με συνθήματα όπως «Zionist war criminal», «Stop the Genocide», «Never again is Now» και «Globalise the Intifada». Επίσης γράφτηκε η φράση στα ολλανδικά «groetjes uit den haag».

Η Μητροπολιτική Αστυνομία ανέφερε ότι οι αστυνομικοί έφτασαν «μέσα σε δύο λεπτά» και συνέλαβαν έναν 38χρονο άνδρα για ρατσιστικά επιβαρυμένη ζημιά, ο οποίος παραμένει υπό κράτηση.

🚨 NEW: The statue of Winston Churchill has been defaced with the words “Zionist War Criminal” pic.twitter.com/gOImqFqCW8 — Politics UK (@PolitlcsUK) February 27, 2026

Το Ντάουνινγκ Στριτ καταδίκασε το περιστατικό ως «εντελώς απαράδεκτο» και υπογράμμισε ότι ο Τσόρτσιλ «ήταν ένας σπουδαίος Βρετανός». Ένας εκπρόσωπος δήλωσε: «Είναι προφανώς ντροπή… Αυτή η κυβέρνηση θα υπερασπίζεται πάντα τις αξίες μας και ο δράστης πρέπει να λογοδοτήσει».

Ο Ολλανδός ακτιβιστής Ολάξ Ούτις ανέλαβε την ευθύνη, λέγοντας ότι ήρθε στο Ηνωμένο Βασίλειο για να «βανδαλίσει ένα άγαλμα ενός από τους πιο γνωστούς εγκληματίες πολέμου στην ιστορία, τον Ουίνστον Τσόρτσιλ». Ισχυρίζεται ότι ανήκει στην ομάδα Free the Filton 24 NL, παρακλάδι της Free the Filton 24, που σχηματίστηκε μετά τη φυλάκιση ακτιβιστών για εισβολή σε εργοστάσιο της Elbit Systems στο Φίλτον και βανδαλισμό του εξοπλισμού της.

Ο Ούτις δήλωσε: «Έχω βανδαλίσει ένα μνημειακό άγαλμα που τιμά έναν δολοφονικό, προκατειλημμένο και μισογύνη άνδρα, για να τραβήξω την προσοχή στις φρικτές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε μια χώρα που διοικείται από αποικιοκράτες…». Πρόσθεσε: «Ήταν ο Κιρ Στάρμερ της εποχής του. Το να καλύψεις το άγαλμά του με κόκκινη μπογιά είναι όσο πιο κοντά μπορεί να φτάσει κανείς στο να κάνει το ίδιο στους πολιτικούς που βλάπτουν τον λαό του Ηνωμένου Βασιλείου σήμερα».

🚨 EXCLUSIVE FOOTAGE: a Dutch activist has covered the Winston Churchill statue at parliament in red paint, in solidarity with Palestine Action. The statue of the racist, colonialist prime minister has been smothered – and the right-wing media are losing their shit pic.twitter.com/Fxp9DYsfcZ — Canary (@TheCanaryUK) February 27, 2026

Οι φύλακες κληρονομιάς κάλυψαν τα γκράφιτι με ταινία και πλαστικές σακούλες, ενώ η περιοχή αποκλείστηκε για καθαρισμό, όπως αναφέρει η Daily Mail.

Ο Τζέιμς Κάρτλιτζ, αναπληρωτής Υπουργός Άμυνας των Εργατικών, χαρακτήρισε το περιστατικό «απολύτως ντροπιαστικό», ενώ ο Μάτ Βίκερς, αναπληρωτής πρόεδρος του Συντηρητικού Κόμματος, δήλωσε: «Είναι αηδιαστικό και αποκρουστικό. Όποιος έκανε αυτό πρέπει να λογοδοτήσει».

Η εκστρατεία Κατά του Αντισημιτισμού σημειώνει ότι το κόκκινο τρίγωνο στο άγαλμα αποτελεί σύμβολο της Χαμάς για «στόχους βίας».

Το άγαλμα, ύψους 12 ποδιών, βρίσκεται έξω από τα Κοινοβουλευτικά Μέγαρα από το 1973 και έχει βανδαλιστεί επανειλημμένα, μεταξύ άλλων κατά διαδηλώσεων των Black Lives Matter και του Extinction Rebellion.

Ο λόρδος Άντριου Ρόμπερτς, βιογράφος του Τσόρτσιλ, χαρακτήρισε το περιστατικό «μια πολύ σκοτεινή πράξη αντισημιτισμού, όχι απλά βανδαλισμό», υπενθυμίζοντας ότι ο Τσόρτσιλ υπερασπίστηκε τη δημιουργία του Ισραήλ ως ασφαλούς τόπου για τους Εβραίους.