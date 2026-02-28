Χωρίς ιδιαίτερες μεταβολές, σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες, θα είναι ο καιρός σήμερα, αφού η πρόγνωση της ΕΜΥ περιλαμβάνει νεφώσεις με ασθενείς τοπικές βροχές, κυρίως στα νοτιοδυτικά, τοπικά περιορισμένη ορατότητα πρωί και βράδυ στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά και τοπικό παγετό το πρωί στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τοπικά τα 6 μποφόρ. Από 5 έως 15 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 4 έως 13 στη Θεσσαλονίκη.

Πιο αναλυτικά για σήμερα αναμένονται:

Λίγες νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες στα νησιά του Ιονίου, τα ηπειρωτικά (πλην της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης), την Εύβοια, τις Κυκλάδες και την Κρήτη με ασθενείς τοπικές βροχές, κυρίως στα νοτιοδυτικά.

Οι άνεμοι στα δυτικά και τα βόρεια θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 και τοπικά έως 5 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στο Αιγαίο 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα βόρεια τους 11 με 13 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 14 με 16 και τοπικά στα δυτικά και τη νότια Κρήτη τους 17 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για την Κυριακή 01-03-2026

Στα βόρεια ηπειρωτικά γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Εύβοια, τις Σποράδες, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα Δωδεκάνησα, το νότιο Ιόνιο και τη δυτική Πελοπόννησο με λίγες τοπικές βροχές κυρίως στην Κρήτη.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά και τα βόρεια ηπειρωτικά τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Οι άνεμοι στα δυτικά και τα βόρεια θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 και τοπικά έως 5 μποφόρ και από το απόγευμα μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5 και στο Αιγαίο 6 τοπικά έως 7 μποφόρ, με μικρή εξασθένηση από το απόγευμα.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως ως προς τις μέγιστες τιμές της στα βόρεια. Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά τις πρωινές ώρες.

Πρόγνωση για τη Δευτέρα 02-03-2026

Γενικά αίθριος καιρός. Παροδικά αυξημένες νεφώσεις στη νότια νησιωτική χώρα, με ασθενείς τοπικές βροχές τις πρωινές ώρες στη βόρεια Κρήτη.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες κυρίως στα βορειοδυτικά.

Οι άνεμοι στα δυτικά και τα βόρεια θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο.

Πρόγνωση για την Τρίτη 03-03-2026

Γενικά αίθριος καιρός, με αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες κυρίως στα δυτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 και τοπικά στα ανατολικά και τα νότια έως 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.