Το ενδεχόμενο ο θάνατος ενός 17χρονου, που μεταφέρθηκε τα ξημερώματα στο νοσοκομείο της Κορίνθου με τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο, να προήλθε μετά από συμπλοκή με έναν 19χρονο εξετάζει η ΕΛ.ΑΣ.

Όλα φαίνεται να συνέβησαν τα ξημερώματα της Παρασκευής στο Λουτράκι, καθώς την ίδια περίπου ώρα ο 19χρονος εντοπίστηκε τραυματισμένος κι αυτός από μαχαίρι στην κοιλιά.

Μάλιστα, κρίθηκε απαραίτητο να μεταφερθεί σε νοσοκομείο της Αθήνας για νοσηλεία, ενώ στις πρώτες του κουβέντες στους αστυνομικούς έκανε λόγο για τροχαίο ατύχημα χωρίς όμως να πείσει.

Η έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. για το τι ακριβώς συνέβη με τους δύο νεαρούς είναι σε πλήρη εξέλιξη.