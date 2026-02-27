Σε συναγερμό βρίσκονται οι αρχές της Πάτρας, καθώς πριν από λίγο έγινε τηλεφώνημα που προειδοποίησε για ύπαρξη βόμβας στο Δικαστικό Μέγαρο της πόλης.

Το κτίριο εκκενώθηκε άμεσα, με τον κόσμο να απομακρύνεται με ασφάλεια. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες προχώρησαν στον απαραίτητο έλεγχο, ακολουθώντας το προβλεπόμενο πρωτόκολλο.

Η κυκλοφορία στην ευρύτερη περιοχή ρυθμίστηκε προσωρινά, ενώ οι έρευνες των Αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη για να διαπιστωθεί εάν πρόκειται για φάρσα ή για πραγματική απειλή, σύμφωνα με το pelop.gr.