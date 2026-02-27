Οι διασυνοριακές συγκρούσεις μεταξύ Πακιστάν και Αφγανιστάν εντάθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας, με τις δύο πλευρές να αναφέρουν βαριές απώλειες και τον υπουργό Άμυνας του Πακιστάν να δηλώνει ότι η χώρα του βρίσκεται σε «ανοιχτό πόλεμο» με τη γειτονική της χώρα.

Τι όμως σημαίνει η δήλωση αυτή; Πρόκειται για μια «πολύ σοβαρή εξέλιξη» και το Ισλαμαμπάντ στέλνει το μήνυμα ότι θέλει να «τιμωρήσει» τους Αφγανούς Ταλιμπάν, τους οποίους κατηγορεί ότι υποστηρίζουν τους μαχητές που ευθύνονται για τις πρόσφατες επιθέσεις στο Πακιστάν, όπως δήλωσε ο Αμίν Σαϊκάλ, εμπειρογνώμονας για το Αφγανιστάν, στο πρόγραμμα Newsday του BBC.

«Οι δύο πλευρές βρίσκονται σε σύγκρουση εδώ και πολύ καιρό. Τώρα, οι Πακιστανοί αποφάσισαν να χτυπήσουν στο αδύνατο σημείο. Ήθελαν να τιμωρήσουν πραγματικά τους Ταλιμπάν για την υποστήριξη που παρείχαν στους Πακιστανούς Ταλιμπάν, οι οποίοι έχουν πραγματοποιήσει μια σειρά επιθέσεων εναντίον πακιστανικών στόχων και έχουν σκοτώσει πολλούς ανθρώπους την τελευταία διετία», λέει ο Σαϊκάλ, ιδρυτής του Κέντρου Αραβικών και Ισλαμικών Σπουδών του Εθνικού Πανεπιστημίου της Αυστραλίας.

«Η κλιμάκωση θα είναι καταστροφική για τον αφγανικό λαό, ο οποίος αντιμετωπίζει τις δικές του οικονομικές δυσκολίες», λέει ο Σαϊκάλ, ο οποίος έχει επίσης συγγράψει το βιβλίο «Modern Afghanistan» (Το σύγχρονο Αφγανιστάν).

Η σύγκριση των δύο στρατών

Εντωμεταξύ, τα στοιχεία του Διεθνούς Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών με έδρα το Λονδίνο δείχνουν ότι το Πακιστάν «κερδίζει» σημαντικά σε στρατιωτικές δυνάμεις και οπλοστάσια σε σύγκριση με το Αφγανιστάν.

Η γενική εικόνα

Οι ένοπλες δυνάμεις του Πακιστάν επωφελούνται από την καλή στρατολόγηση και ικανότητα διατήρησης του προσωπικού, ενισχυμένες από τον εξοπλισμό του κύριου αμυντικού εταίρου τους, της Κίνας. Το Ισλαμαμπάντ συνεχίζει να επενδύει στα στρατιωτικά πυρηνικά του προγράμματα και εκσυγχρονίζει επίσης το ναυτικό και την αεροπορία του.

Εντωμεταξύ, η ικανότητα των ενόπλων δυνάμεων των Αφγανών Ταλιμπάν περιορίζεται, εφόσον έχει μειωθεί η δυνατότητά τους να χρησιμοποιούν ξένο εξοπλισμό που η ισλαμιστική ομάδα κατάσχεσε όταν επέστρεψε στην εξουσία στην ενδοχώρα το 2021.

Η έλλειψη διεθνούς αναγνώρισης της κυβέρνησης των Ταλιμπάν έχει επίσης επιπτώσεις στον εκσυγχρονισμό του στρατού.

Προσωπικό

Το Πακιστάν διαθέτει 660.000 ενεργά μέλη στις αμυντικές του δυνάμεις, εκ των οποίων 560.000 στον στρατό, 70.000 στην αεροπορία και 30.000 στο ναυτικό.

Η δύναμη του στρατού των Αφγανών Ταλιμπάν είναι μικρότερη, με μόνο 172.000 ενεργά μέλη. Ωστόσο, η ομάδα έχει ανακοινώσει σχέδια για την επέκταση των ενόπλων δυνάμεών της σε 200.000 μέλη.

Οχήματα μάχης και πυροβολικό

Το Πακιστάν διαθέτει περισσότερα από 6.000 θωρακισμένα οχήματα μάχης και πάνω από 4.600 τεμάχια πυροβολικού.

Οι αφγανικές δυνάμεις διαθέτουν επίσης θωρακισμένα οχήματα μάχης, συμπεριλαμβανομένων των κύριων αρμάτων μάχης της σοβιετικής εποχής, θωρακισμένων οχημάτων μεταφοράς προσωπικού και αυτόνομων υποβρύχιων οχημάτων, αλλά ο ακριβής αριθμός τους είναι άγνωστος.

Ο ακριβής αριθμός των πυροβόλων που διαθέτουν, τα οποία είναι τουλάχιστον τριών διαφορετικών τύπων, είναι επίσης άγνωστος, σημειώνει το πρακτορείο Reuters.

Πολεμική Αεροπορία

Το Πακιστάν διαθέτει στόλο 465 μαχητικών αεροσκαφών και περισσότερα από 260 ελικόπτερα, τα οποία περιλαμβάνουν ελικόπτερα πολλαπλών ρόλων, επίθεσης και μεταφοράς.

Το Αφγανιστάν δεν διαθέτει μαχητικά αεροσκάφη ούτε πραγματική αεροπορία. Είναι γνωστό ότι διαθέτει τουλάχιστον έξι αεροσκάφη -μερικά από τα οποία χρονολογούνται επίσης από τη σοβιετική εποχή- και 23 ελικόπτερα, αν και δεν είναι δυνατόν να εκτιμηθεί πόσα από αυτά είναι σε κατάσταση πτήσης.

Πυρηνικό οπλοστάσιο

Ενώ το Πακιστάν είναι χώρα με πυρηνικά όπλα και διαθέτει 170 πυρηνικές κεφαλές, το Αφγανιστάν δεν διαθέτει πυρηνικό οπλοστάσιο.