Για τις πολιτικές εξελίξεις, την οικονομία, αλλά και για τις ενεργειακές συμφωνίες της χώρας μίλησε ο πρώην υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας.

Μιλάμε για πολλές διαφορετικές ενεργειακές συμφωνίες. Μιλάμε για τον κάθετο διάδρομο. Μιλάμε για ενεργειακές συμφωνίες που επεκτείνονται και πέραν της Ελλάδος, καλύπτουν όλη την Ευρώπη. Σήμερα, με βάση τα επίσημα στοιχεία, το 60% του LNG στην Ευρώπη έρχεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Άρα, το γεγονός ότι η Ελλάδα ενισχύει το γεωπολιτικό της αποτύπωμα, μέσα από ενεργειακές συμφωνίες – όχι μόνο ενεργειακές συμφωνίες και από την ενίσχυση της άμυνας της χώρας – είναι κάτι θετικό», είπε.

Και πρόσθεσε πως, «το γεγονός ότι υπάρχουν αυτές οι συμφωνίες, οι οποίες δίνουν και επάρκεια και αυτάρκεια, τουλάχιστον στη χώρα, αλλά πιθανότατα και στην Ευρώπη, με δεδομένες τις αποφάσεις που έχουν ληφθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο μέχρι το 27, είναι και αυτό μια θετική αποτύπωση των ενεργειών της κυβέρνησης. Από κει και πέρα, σέβομαι απολύτως το δικαίωμα του κάθε πολίτη, πρωτίστως πρώην πρωθυπουργού, να εκφράζει προβληματισμούς, αλλά ο πρωθυπουργός απάντησε σήμερα με επάρκεια», τόνισε κ. Σταϊκούρας, μιλώντας στην ΕΡΤ.

Σε ό,τι αφορά το εσωτερικό πολιτικό σκηνικό και τις δημοσκοπήσεις, ανέφερε ότι: «Ήδη έχει κριθεί το τι κάναμε και τι δεν κάναμε το 2023, στην πρώτη εκλογική αναμέτρηση πήραμε όσο είχαμε πάρει και το 2019, 41% και ένα χρόνο πριν, με βάση τις δημοσκοπήσεις και πάλι, το ποσοστό υπολείπονταν του 30%. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχουν γίνει σφάλματα στο μεσοδιάστημα. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει και κόπωση του εκλογικού σώματος. Αλλά, εδώ είμαστε να εργαστούμε έτσι ώστε να πείσουμε αυτό το κομμάτι της κοινωνίας, το οποίο είναι διστακτικό αυτή τη στιγμή και είχε ψηφίσει τη Νέα Δημοκρατία το 2023, να προσέλθει πάλι στους κόλπους της σταθερής πολιτικής παράταξης».

«Η αλήθεια είναι ότι έχουμε καταφέρει τα τελευταία έξι χρόνια να ενισχύσουμε το διαθέσιμο εισόδημα του πολίτη, όμως το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα, εξαιτίας και της ακρίβειας, ακόμα δεν έχει φτάσει στα προ δημοσιονομικής κρίσεως επίπεδα», τόνισε, ο πρώην υπουργός, για την ελληνική οικονομία.