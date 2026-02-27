Οι πρόσφατοι ισχυρισμοί του προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με τους οποίους το Ιράν θα διαθέτει σύντομα πύραυλο ικανό να πλήξει τις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν επιβεβαιώνονται από τις εκθέσεις των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών και φαίνεται να είναι υπερβολικοί. Αυτό αναφέρουν τρεις πηγές που έχουν γνώση των σχετικών εγγράφων, θέτοντας υπό αμφισβήτηση ένα κρίσιμο μέρος του επιχειρήματος που προβάλλει ο Λευκός Οίκος για μια ενδεχόμενη επίθεση κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Κατά την ομιλία του για την «Κατάσταση του Έθνους» την περασμένη Τρίτη, ο Τραμπ επιχείρησε να πείσει την αμερικανική κοινή γνώμη για την ανάγκη εξαπόλυσης πληγμάτων κατά του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι η Τεχεράνη «εργάζεται πάνω σε πυραύλους που σύντομα θα φτάνουν» στο αμερικανικό έδαφος.

Η εκτίμηση της DIA και το χρονοδιάγραμμα του 2035

Ωστόσο, δύο πηγές επισημαίνουν, σύμφωνα με το Reuters, ότι δεν έχει υπάρξει καμία αλλαγή στην αποχαρακτηρισμένη εκτίμηση της Υπηρεσίας Πληροφοριών του Υπουργείου Άμυνας (DIA) του 2025. Σύμφωνα με αυτήν, το Ιράν ενδέχεται να χρειαστεί έως και το 2035 για να αναπτύξει έναν «στρατιωτικά βιώσιμο διηπειρωτικό βαλλιστικό πύραυλο» (ICBM), χρησιμοποιώντας ως βάση την υπάρχουσα τεχνολογία των οχημάτων εκτόξευσης δορυφόρων (SLV).

Από την πλευρά της, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Άννα Κέλι, υπεραμύνθηκε της ρητορικής του προέδρου, δηλώνοντας: «Ο πρόεδρος Τραμπ έχει απόλυτο δίκιο να αναδεικνύει τη σοβαρή ανησυχία που προκαλεί το γεγονός ότι μια χώρα που φωνάζει “θάνατος στην Αμερική” κατέχει διηπειρωτικούς βαλλιστικούς πυραύλους».

Τεχνολογικά εμπόδια και συνεργασίες

Μία από τις πηγές σημείωσε ότι, ακόμη και με τεχνολογική υποστήριξη από την Κίνα ή τη Βόρεια Κορέα -χώρες που συνεργάζονται στενά με την Τεχεράνη-, το Ιράν θα χρειαζόταν πιθανότατα τουλάχιστον οκτώ χρόνια για να κατασκευάσει «κάτι που να είναι επιχειρησιακά έτοιμο και σε επίπεδο πραγματικού ICBM».

Οι πηγές, που μίλησαν υπό καθεστώς ανωνυμίας λόγω της ευαισθησίας των πληροφοριών, δήλωσαν ότι δεν γνωρίζουν καμία επίσημη εκτίμηση που να δείχνει ότι το Ιράν αναπτύσσει πύραυλο ο οποίος θα μπορεί σύντομα να πλήξει την αμερικανική ενδοχώρα. Ωστόσο, δεν απέκλεισαν το ενδεχόμενο να υπάρχει κάποια νέα έκθεση πληροφοριών που να μην έχει περιέλθει ακόμη σε γνώση τους.

Το θέμα ανέδειξαν πρώτοι οι New York Times, αναφέροντας ότι οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών εκτιμούν πως το Ιράν απέχει πιθανότατα αρκετά χρόνια από την απόκτηση πυραύλων ικανών να φτάσουν στις Ηνωμένες Πολιτείες.