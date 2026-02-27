Η Κίνα συμβούλευσε τους Κινέζους πολίτες να αποφεύγουν τα ταξίδια στο Ιράν ενώ κάλεσε όσους πολίτες της βρίσκονται στη χώρα αυτή να την εγκαταλείψουν το συντομότερο δυνατόν, επικαλούμενη την κατάσταση της ασφάλειας, μετέδωσε σήμερα το κινεζικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα (Xinhua) καθώς αυξάνονται οι εντάσεις ανάμεσα στην Ουάσινγκτον και την Τεχεράνη.

Νωρίτερα, Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν πως θα επιτρέψουν στο μη απαραίτητο προσωπικό και τις οικογένειές του να φύγουν από το Ισραήλ για λόγους ασφαλείας, εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών για τον κίνδυνο στρατιωτικής σύγκρουσης με το Ιράν