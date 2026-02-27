Η κλήρωση για τους «16» του Champions League έβγαλε ένα από τα πιο συναρπαστικά ζευγάρια της φάσης: Ρεάλ Μαδρίτης εναντίον Μάντσεστερ Σίτι. Δύο από τα κορυφαία ονόματα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου θα διασταυρώσουν ξανά τα ξίφη τους, σε μια μονομαχία που, σε επίπεδο ενδιαφέροντος και δυναμικής, θα μπορούσε κάλλιστα να χαρακτηριστεί… τελικός πριν την ώρα του.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το ζευγάρι της Παρί Σεν Ζερμέν με την Τσέλσι, μια συνάντηση που συνδυάζει την ταχύτητα και τη δημιουργικότητα των Παριζιάνων με την πειθαρχία των Λονδρέζων.

Η κλήρωση δείχνει πως η φάση των «16» θα είναι μια σειρά από αληθινά ντέρμπι, όπου η εμπειρία, η ποιότητα και η ψυχολογία θα κρίνουν ποιοι θα προκριθούν στα προημιτελικά. Η «σταχτοπούτα» Μπόντο θα βρει την Σπόρτινγκ, ενώ η Μπαρτσελόνα θα παίξει με τη Νιουκάστλ.

Συνοπτικά τα ζευγάρια

Ρεάλ – Μάντσεστερ Σίτι

Μπόντο – Σπόρτινγκ

Παρί Σεν Ζερμέν – Τσέλσι

Νιούκαστλ – Μπαρτσελόνα

Γαλατάσαραϊ – Λίβερπουλ

Ατλέτικο – Τότεναμ

Αταλάντα – Μπάγερν

Λεβερκούζεν – Άρσεναλ

Οι διασταυρώσεις στα προημιτελικά

Παρί Σεν Ζερμέν ή Τσέλσι VS Γαλατάσαραϊ ή Λίβερπουλ

Ρεάλ ή Μάντσεστερ Σίτι VS Αταλάντα ή Μπάγερν

Νιούκαστλ ή Μπαρτσελόνα VS Ατλέτικο ή Τότεναμ

Μπόντο Γκλιμτ – Σπόρτινγκ VS Λεβερκούζεν ή Άρσεναλ

Οι διασταυρώσεις στα ημιτελικά

Παρί Σεν Ζερμέν ή Τσέλσι ή Γαλατάσαραϊ ή Λίβερπουλ VS Ρεάλ ή Μάντσεστερ Σίτι ή Αταλάντα ή Μπάγερν

Νιούκαστλ ή Μπαρτσελόνα ή Ατλέτικο ή Τότεναμ VS Μπόντο Γκλιμτ ή Σπόρτινγκ ή Λεβερκούζεν ή Άρσεναλ





Οι ημερομηνίες για το υπόλοιπο της φάσης νοκ άουτ είναι οι εξής:

Φάση των 16: 10/11 & 17/18 Μαρτίου 2026

Προημιτελικοί: 7/8 & 14/15 Απριλίου 2026

Ημιτελικοί: 28/29 Απριλίου & 5/6 Μαΐου 2026

Τελικός: 30 Μαΐου 2026 (Βουδαπέστη)