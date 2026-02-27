Πεντακόσια νέα δέντρα, αγριοκερασιές, καλλωπιστικές δαμασκηνιές, κέδροι, κυπαρίσσια κι ένα σωρό ακόμη είδη βρήκαν «στέγη» στο κεντρικό campus του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), σε μια κοινή προσπάθεια της Πρυτανείας και του κεντρικού δήμου να πρασινίσει η συνολική έκταση των 320 στρεμμάτων της πανεπιστημιούπολης και να μετατραπεί σε πάρκο και χώρο περιπάτου και αναψυχής για όλους τους πολίτες.

Η εκτεταμένη δενδροφύτευση πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι παρουσία του πρύτανη του ΑΠΘ, Κυριάκου Αναστασιάδη, και του δημάρχου Θεσσαλονίκης, Στέλιου Αγγελούδη. Συμβολικά, ένα δέντρο, μια αγριοκερασιά από αυτές που με το χρώμα τους θα κερδίζουν την άνοιξη τις εντυπώσεις των περαστικών από την οδό Εγνατία, φυτεύτηκε στη μνήμη των δεκατριών φοιτητών και φοιτητριών του ΑΠΘ που χάθηκαν στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών το 2023, όπως ανέφερε ο πρύτανης.

«Για να τους θυμόμαστε», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Αναστασιάδης τοποθετώντας στη ρίζα του δέντρου μια πινακίδα αφιερωμένη στα νεαρά παιδιά που έχασαν τις ζωές τους. «Η μέρα, σήμερα, είναι συμβολική γιατί μας δίνει το δικαίωμα να πούμε ότι το πανεπιστήμιο είναι εδώ, συνεχίζει και αφιερώνουμε τη δράση της δενδροφύτευσης στη ζωή», σημείωσε ο πρύτανης, προσθέτοντας πως το campus του ΑΠΘ θα συμβολίζει την «ένωση» του πανεπιστημίου με την πόλη.

Από την πλευρά του, ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης υπογράμμισε: «θέλουμε ένα πανεπιστήμιο χωρίς κάγκελα. Ένα πανεπιστήμιο προσβάσιμο στην πανεπιστημιακή κοινότητα αλλά να το χαίρονται και οι πολίτες. Κι εμείς, ως δήμος, συνεισφέρουμε μέσα από τη συνεργασία γιατί η Θεσσαλονίκη έχει ανάγκη από οξυγόνο και από πράσινο».

Ο κ. Αγγελούδης δήλωσε πως μέσα στα δύο χρόνια της διοίκησής του φυτεύτηκαν συνολικά 21.500 νέα δέντρα σε όλη την πόλη, λέγοντας χαρακτηριστικά πως «σπάει ένα ρεκόρ». «Είχαν να φυτευτούν τόσες χιλιάδες δέντρα στη Θεσσαλονίκη πάνω από 20 χρόνια», συμπλήρωσε ενώ έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο ΑΠΘ λέγοντας πως «είναι η ιστορία της πόλης, το πανεπιστήμιο από όπου γαλουχήθηκαν όχι μόνο εκπαιδευτικά και μορφωτικά αλλά κοινωνικά, πολιτικά εκατοντάδες χιλιάδες φοιτητές. Και αυτό το πανεπιστήμιο θα πρέπει να είναι ένα ανοιχτό, πράσινο και ιδιαίτερα πολύβουο».

Το «παρών» στη δενδροφύτευση έδωσε και ο αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Αστικού Πρασίνου και Αστικής Πανίδας, Βασίλης Διαμαντάκης, που σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ, τόνισε πως η συνεργασία με το ΑΠΘ θα συνεχιστεί και το επόμενο διάστημα καθώς αναμένεται στο χώρο της πανεπιστημιούπολης να φυτευτούν άλλα 500 δέντρα.

«Θα συνεχίσουμε την προσπάθεια ώστε το campus του ΑΠΘ που έχει έκταση 320 στρέμματα, εκ των οποίων τα 160 είναι πράσινο, να γίνει πνεύμονας και χώρος προσβάσιμος για όλους τους πολίτες. Θα πάμε και επάνω στην Αγίου Δημητρίου, πέριξ του Τελλόγλειου, υπάρχει κι εκεί ένα άλσος που θα πυκνώσει. Η προσπάθειά μας είναι συνεχής. Έχουμε αυξήσει το αστικό δάσος της πόλης κατά 40% και θα συνεχίσουμε μέχρι τέλους», σημείωσε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος.

Τα νέα δέντρα τοποθετήθηκαν στο μέτωπο της Εγνατίας οδού, μπροστά από την Κεντρική Βιβλιοθήκη του ΑΠΘ και κατά μήκος της κεντρικής λεωφόρου του πανεπιστημίου, με τις παρεμβάσεις να υλοποιούνται, σύμφωνα με την εισήγηση ειδικής Ομάδας Εργασίας που έχει συγκροτηθεί από μέλη ΔΕΠ και ΕΔΙΠ των Τμημάτων Γεωπονίας και Αρχιτεκτόνων, σε συνεργασία με στελέχη της Τεχνικής Υπηρεσίας.