«Οι πρακτικές της συγκάλυψης δεν πρόκειται να γίνουν αποδεκτές, ούτε και πρόκειται να επικρατήσουν», ανέφερε έξω από το Δικαστικό Μέγαρο της Λάρισας, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία βρέθηκε το πρωί της Παρασκευής 27 Φεβρουαρίου στην πόλη για τη συνέχιση της δίκης για τη διαχείριση του βιντεοληπτικού υλικού της εμπορικής αμαξοστοιχίας του δυστυχήματος στα Τέμπη.

«Αύριο συμπληρώνονται τρία χρόνια από το φοβερό δυστύχημα, το έγκλημα των Τεμπών που παραμένει ακόμη ανεξιχνίαστο σε σχέση με πάρα πολλές παραμέτρους. Είμαστε και σήμερα εδώ, 27 Φεβρουαρίου, με τους γονείς και τους συγγενείς των θυμάτων για να επιμείνουμε μέχρι τέλους στην απόδοση αλήθειας και δικαιοσύνης, αλλά και για να επιμείνουμε μέχρι τέλους ότι οι πρακτικές της συγκάλυψης δεν πρόκειται να γίνουν αποδεκτές, ούτε και πρόκειται να επικρατήσουν», ανέφερε η ίδια.

Η ίδια απηύθυνε κι από την πλευρά της κάλεσμα προς τον λαό της χώρας να συμμετέχουν στα αυριανά συλλαλητήρια, σύμφωνα με το larissanet.gr, εξηγώντας ότι «δεν είναι απλώς μία επετειακή εκδήλωση, αλλά μία κραυγή της κοινωνίας που δεν συγχωρεί τον θάνατο των 57 ατόμων κι απαιτεί δικαιοσύνη».

Τι είπε για τις υποκλοπές

Στη συνέχεια, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας αναφέρθηκε στις υποκλοπές: «Είναι μια πολύ ευτυχής συγκυρία που θέλω να το υπογραμμίσω, καθώς χθες το Μονομελές Πλημμελειοδικείο της Αθήνας εξέδωσε μια απόφαση σταθμό που αποτελεί ισχυρό χαστούκι στην κυβέρνηση Μητσοτάκη και στον ίδιο τον κ. Μητσοτάκη».

«Και η ηχηρή απάντηση της ακηδεμόνευτη δικαστικής και εισαγγελικής συνείδησης απέναντι σε όλες τις μεθοδεύσεις που παρακολουθούμε όλα τα τελευταία χρόνια, τις παρεμβάσεις στη δικαστική και εισαγγελική λειτουργία, τις ενέργειες συγκάλυψης και κουκουλώματος. Από χθες αποτελεί δικαστική απόφαση στην υπόθεση των υποκλοπών ότι χειραγωγήθηκε η εισαγγελική έρευνα του Αρείου Πάγου από τους διορισμένους λειτουργούς, ότι δεν υπήρξε πραγματική διερεύνηση για την πλήρη αποκάλυψη της αλήθειας στην υπόθεση των υποκλοπών, που δεν είναι βέβαια ενέργειες ιδιωτών, αλλά είναι υπόθεση μειζόνων κακουργημάτων και κατασκοπείας για ξένο κράτος», σημείωσε η ίδια.

«Ο κ. Μητσοτάκης είναι βαρύτατα εκτεθειμένος και το ίδιο βαρύτατα εκτεθειμένος είναι ο υπουργός Δικαιοσύνης κ. Φλωρίδης για το γεγονός ότι με τη βούλα της Δικαιοσύνης έγινε δεκτό ότι κουκούλωσαν, συγκάλυψαν, δεν ερεύνησαν βαρύτατα κακουργήματα με τη βούλα της Δικαιοσύνης. Έγινε δεκτό ότι υπήρξε χειραγώγηση στην εξεταστική της στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για τις υποκλοπές και παρέμβαση στις καταθέσεις μαρτύρων. Μιλάμε για σοβαρότατα αδικήματα, τα οποία έχουμε δει να διαπράττονται και σε αυτή την κοινοβουλευτική περίοδο και στην Εξεταστική Επιτροπή για τα Τέμπη και στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και στις ανοιχτές ποινικές και δικαστικές διαδικασίες».

Τέλος, όπως τόνισε: «Με βάση τη χθεσινή απόφαση που ουσιαστικά αδειάζει την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου για το κουκούλωμα που έκανε στην υπόθεση των υποκλοπών. Είναι ορθάνοιχτη η πρόκληση προς τους δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς που ασχολούνται με το έγκλημα των Τεμπών να ορθώσουν ανάστημα και να μην δεχτούν άλλες παρεμβάσεις».