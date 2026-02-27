Ο ελληνικός τουρισμός συνεχίζει να γράφει ιστορία, καταρρίπτοντας για τρίτη συνεχόμενη χρονιά ρεκόρ επισκεπτών και εσόδων. Το 2025 οι αφίξεις αυξήθηκαν κατά 5,6%, ενώ τα έσοδα από τον τουρισμό σημείωσαν άνοδο 9,4%, φτάνοντας σε νέο ιστορικό υψηλό τα 23,23 δισεκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με το Γερμανικό Δημοσιογραφικό Δίκτυο (RND).

«Οι τελευταίοι αυξήθηκαν κατά 10,2% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος και με 5,9 εκατομμύρια ταξιδιώτες οι Γερμανοί αποτέλεσαν τη μεγαλύτερη ομάδα επισκεπτών, προσπερνώντας τους Βρετανούς, τους Ιταλούς και τους Γάλλους. Σύμφωνα με τα στοιχεία, η Ελλάδα κατατάσσεται τρίτη μεταξύ των ξένων ταξιδιωτικών προορισμών για τους Γερμανούς, μετά την Ισπανία και την Ιταλία».

Όπως εξηγεί το γερμανικό δίκτυο, σύμφωνα με ρεπορτάζ της Deutsche Welle, «η αύξηση του αριθμού των τουριστών το περασμένο έτος οφείλεται ιδίως στο ότι όλο και περισσότεροι επισκέπτες ταξιδεύουν εκτός της high-season. Για παράδειγμα, τον Δεκέμβριο του 2025 ο αριθμός των ξένων τουριστών αυξήθηκε κατά 49% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος».

Πλέον η Ελλάδα προσελκύει επισκέπτες ακόμα και τον χειμώνα, καθώς και τότε «υπάρχει πολύς ήλιος και ήπιες θερμοκρασίες». Αν και τα νερά των θαλασσών είναι αρκετά κρύα, «οι πεζοπόροι, οι λάτρεις της φύσης και όσοι ενδιαφέρονται για τον πολιτισμό έχουν πολλά πράγματα να κάνουν και απολαμβάνουν πλήρως την εμπειρία. Αρχαίοι χώροι, όπως η Ολυμπία ή οι Δελφοί, αποκτούν μια ιδιαίτερη μαγεία χωρίς τα πλήθη επισκεπτών, οι ταβέρνες και οι αγορές φαίνονται πιο αυθεντικές, ενώ πολλά πράγματα είναι φθηνότερα, όπως αεροπορικά εισιτήρια, ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα, συγκριτικά με τη high-season».

Το RND προτείνει ως προορισμούς κατά τους μη καλοκαιρινούς μήνες και διάφορα νησιά, όπως την Κρήτη, τη Ρόδο, τη Σύρο, την Κέρκυρα ή την Αίγινα, επισημαίνοντας πως «όποιος ταξιδεύει στην Ελλάδα τον χειμώνα γνωρίζει τη χώρα από την αυθεντική της πλευρά, πιο χαλαρή, φιλόξενη και απροσδόκητα πολυδιάστατη».