Η Τσέλιε από τη Σλοβενία είναι η αντίπαλος της Ένωσης στη φάση των «16» του Conference League. Oι Σλοβένοι απέκλεισαν την Ντρίτα από το Κόσοβο με δυο νίκες (3-2) στα Play offs, ενώ στη League Phase τερμάτισαν στη 13η θέση με επίσης 10 βαθμούς (3-1-2) και γκολ 8-7. Ωστόσο, αποτελούν ομάδα που βρίσκεται στα μέτρα της ΑΕΚ. Σε περίπτωση πρόκρισης, ο «Δικέφαλος» θα αντιμετωπίσει στους «8» τη νικήτρια του Σαμσουνσόρ – Ράγιο Βαγιεκάνο, με τη ρεβάνς ξανά στη Νέα Φιλαδέλφεια. Η Ένωση έμαθε το μονοπάτι της μέχρι και το μεγάλο τελικό στη Λειψία, στις 27 Μαΐου, με όλες τις πιθανές διασταυρώσεις στο ενδιάμεσο.

Τα ζευγάρια για τους «16» του Conference League

Κρίσταλ Πάλας – ΑΕΚ Λάρνακας

Σίγκμα Όλομουτς – Μάιντς

Σαχτάρ – Λεχ Πόζναν

Ράγιο Βαγιεκάνο – Σαμσουνσπόρ

Άλκμααρ – Σπάρτα Πράγας

Τσέλιε – ΑΕΚ

Φιορεντίνα – Ράκοβ

Τα ζευγάρια των προημιτελικών

Λεχ Πόζναν ή Σαχτάρ VS Άλκμααρ ή Σπάρτα Πράγας

Κρίσταλ Πάλας ή ΑΕΚ Λάρνακας VS Φιορεντίνα ή Ράκοβ

Σαμσουνσπόρ ή Ράγιο Βαγεκάνο VS Τσέλιε ή ΑΕΚ

Σίγκμα Όλομουτς ή Μάιντς VS Ριέκα ή Στρασμπούρ

Τα ζευγάρια των ημιτελικών

Λεχ Πόζναν ή Σαχτάρ ή Άλκμααρ ή Σπάρτα Πράγας VS Κρίσταλ Πάλας ή ΑΕΚ Λάρνακας ή Φιορεντίνα ή Ράκοβ

Σαμσουνσπόρ ή Ράγιο Βαγεκάνο ή Τσέλιε ή ΑΕΚ VS Σίγκμα Όλομουτς ή Μάιντς ή Ριέκα ή Στρασμπούρ