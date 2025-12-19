Απίστευτη ανατροπή πέτυχε η ΑΕΚ! Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς επέστρεψε από το εις βάρος της 0-2 στην Κραϊόβα, επικράτησε με 3-2 και εκτόξευσε τα ευρωπαϊκά της έσοδα στα 9.432.000 ευρώ.

Η Ένωση πρόσθεσε στα ταμεία της 400.000 ευρώ από τη νίκη, άλλα 400.000 ευρώ ως μπόνους για την κατάληψη θέσης στην πρώτη οκτάδα, καθώς και 800.000 ευρώ για την πρόκριση στους «16». Παράλληλα, το πριμ κατάταξης για την 3η θέση διαμορφώθηκε στις 950.000 ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι μόνο η συμμετοχή στη League Phase της τρίτης τη τάξει διοργάνωσης της UEFA αποφέρει 3.170.000 ευρώ. Επιπλέον, η ΑΕΚ είχε ήδη εξασφαλίσει 530.000 ευρώ από τα προκριματικά, 1.870.000 ευρώ μέσω του Value Pillar, 400.000 ευρώ από τις νίκες απέναντι σε Αμπερντίν, Φιορεντίνα και Σάμσουνσπορ, καθώς και 133.000 ευρώ από την ισοπαλία με τη Σάμροκ Ρόβερς.

Τα μπόνους που παραμένουν στο τραπέζι για την ΑΕΚ