Η Μπάγερν Μονάχου επέστρεψε αγριεμένη στη δράση καθώς διέλυσε με 8-1 τη Βόλφσμπουργκ του Κωνσταντίνου Κουλιεράκη για τη 16η αγωνιστική της Bundesliga και συνεχίζει τον περίπατό της έχοντας προβάδισμα 11 βαθμών από τη Ντόρτμουντ.

Ο αγώνας άρχισε με τον Φίσερ να βάζει αυτογκόλ στο 5′ για το 1-0 των Βαυαρών, ο Πετσίνοντας όμως στο 13′ έκανε το 1-1 για τους «λύκους», οι οποίοι μάλλον δεν μπορούσαν να φανταστούν το… μαρτύριο που θα ζούσαν στη συνέχεια της αναμέτρησης.

Το πρώτο ημίχρονο έληξε με το αξιοπρεπές 2-1 μετά το γκολ του Λουίς Ντίας στο 30′ και στο δεύτερο οι Βαυαροί… ξεσάλωσαν και ισοπέδωσαν την αντίπαλό τους.

Στο 50′ ο Ολίσε έκανε το 3-1, στο 53′ το νέο αυτογκόλ, αυτή τη φορά από τον Γιενς, ανέβασε το σκορ στο 4-1, στο 68′ ο Γκερέιρο έκανε το 5-1, στο 69′ ήταν η σειρά του Κέιν να σκοράρει για το 6-1, στο 76′ ο Ολίσε έγραψε το 7-1 και στο 88′ ο Γκορέτσκα διαμόρφωσε το τελικό 8-1 μέσα σε αποθέωση.