Εικόνες «αποκάλυψης» εκτυλίχθηκαν στην Αλεξανδρούπολη το Σάββατο, με βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου να δείχνει τη στιγμή που χτυπάει τυφώνας και επικρατεί πανικός.

Η σελίδα Weather News Greece δημοσίευσε βίντεο στο Facebook, το οποίο προέρχεται από το εσωτερικό καταστήματος εστίασης. Στα πλάνα διακρίνονται οι πελάτες που τρώνε αμέριμνοι. Όταν αντιλαμβάνονται τον τυφώνα, όμως, επικρατεί πανικός και αμέσως τρέχουν να σωθούν.

Επίσης, ο μετεωρολόγος του αεροδρομίου Δημόκριτος, Θεόδωρος Αντωνόπουλος, κατά τη διάρκεια έκτακτης συνεδρίασης στο δημαρχείο της πόλης, μιλώντας για το φαινόμενο που έπληξε την πόλη, είπε ότι η μέγιστη ριπή ανέμου ήταν 154,5 χιλιόμετρα και καταγράφηκε το απόγευμα του Σαββάτου (10/1) από τον σταθμό του Αστεροσκοπείου Αθηνών στο λιμάνι.

«Εχθές είχαμε τη δημιουργία μίας συστάδας καταιγίδων δυτικά της Σαμοθράκης, στην περιοχή του Βορείου Αιγαίου, με μία κατεύθυνση νότια-νοτιοδυτικά προς τις ακτές της πόλης μας. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να δημιουργηθούν πολύ έντονα καθοδικά ρεύματα της καταιγίδας. Κατά καιρούς έχουν δημιουργήσει, στη δεκαετία του ‘80 και του ‘90, αεροπορικά δυστυχήματα διότι είναι καθοδικά ρεύματα από το κέντρο της καταιγίδας προς την επιφάνεια του εδάφους», είπε χαρακτηριστικά.

«Με την καταγραφή που είχαμε, ήταν πολύ έντονα, δηλαδή καταγράφηκαν 154 χιλιόμετρα στην περιοχή του λιμανιού, άλλος σταθμός κατέγραψε 141 χιλιόμετρα στην περιοχή του περιφερειακού και περίπου η ίδια ένταση καταγράφηκε και στο κέντρο της πόλης. Στο αεροδρόμιο καταγράφηκε ένταση 70 κόμβων, 130 χιλιόμετρα την ώρα. Το φαινόμενο δεν διήρκησε πολύ. Αφού πέρασε και έδωσε τα καθοδικά ρεύματα, μετά από 2-3 λεπτά ηρέμησε το φαινόμενο», πρόσθεσε στη συνέχεια.

«Το φαινόμενο ήταν τοπικό και πολύ δύσκολα θα γινόταν πρόγνωση. Μόνο με τη χρήση συστημάτων ραντάρ καιρού, όπως το έχουν οι Αμερικάνοι, θα μπορούσε να δοθεί κάποιου είδους alert, το 112, να ειδοποιηθεί ο κόσμος γιατί ήταν μια ώρα η οποία δεν ήταν απαγορευτική, ήταν Σάββατο απόγευμα. Πραγματικά, από τύχη δεν είχαμε τραυματισμούς ή κάτι άλλο χειρότερο. Έχει επαναληφθεί το φαινόμενο στο παρελθόν, έχουμε τέτοιου είδους καθοδικά ρεύματα από καταιγίδες έντονα. Εδώ υπάρχει μία διχογνωμία, κάποιοι το λένε ανεμοστρόβιλο, άλλοι τυφώνα, το σωστό είναι καθοδικά ρεύματα καταιγίδας, γι’ αυτό οι ριπές ήταν λίγων δευτερολέπτων. Δηλαδή η μέγιστη ριπή των 154 χιλιομέτρων διήρκησε το πολύ 10-15 δευτερόλεπτα. Ήταν μια πνοή αέρα στην κυριολεξία, αλλά ήταν ικανή να δημιουργήσει όλα τα σοβαρά μέσα στην πόλη», είπε μεταξύ άλλων.