Η Αλεξανδρούπολη βρέθηκε στο έλεος μιας σφοδρής κακοκαιρίας το απόγευμα του Σαββάτου που άφησε πίσω της εικόνες απόλυτης καταστροφής, καθώς οι θυελλώδεις άνεμοι και η έντονη βροχόπτωση σάρωσαν τα πάντα στο πέρασμά τους. Η ένταση των φαινομένων ήταν τέτοια που μετέτρεψε την πόλη σε ένα σκηνικό «αποκάλυψης»!

Στα πάρκα και στους κεντρικούς δρόμους, η εικόνα είναι αποκαρδιωτική, καθώς δεκάδες δέντρα ξεριζώθηκαν από την ορμή του αέρα, πέφτοντας πάνω σε πεζοδρόμια και δρόμους. Η μανία των ανέμων δεν σταμάτησε εκεί, αφού στο διάβα τους παρέσυραν και αναποδογύρισαν δίκυκλα, ενώ ακόμα και επαγγελματικά ψυγεία έξω από καταστήματα βρέθηκαν σπασμένα στο έδαφος. Δεκάδες κάδοι απορριμμάτων αναποδογύρισαν και παρασύρθηκαν για αρκετά μέτρα, σκορπίζοντας απορρίμματα στους δρόμους.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Αλεξανδρούπολης βρίσκονται ήδη σε πλήρη κινητοποίηση για την αποκατάσταση των προβλημάτων και τον έλεγχο της ασφάλειας σε δρόμους και κοινόχρηστους χώρους.

Οι μετεωρολογικές προβλέψεις αναφέρουν πως οι άνεμοι θα συνεχίσουν να πνέουν από νοτιοδυτικές διευθύνσεις έως και 25 κόμβους μέχρι τις πρωινές ώρες.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τον σταθμό του Ν.Ο.Α – Σχολές Ιστιοπλοΐας Ανοιχτής Θαλάσσης 154,5 χιλιόμετρα/ώρα ήταν η ριπή του ανέμου λίγο νωρίτερα. Κατηγορία τυφώνα δηλαδή 10 με 12 Μποφόρ. Πρόκειται για ρεκόρ έντασης από τότε που λειτουργεί ο σταθμός δηλαδή από το 2018.

Οι αρχές απευθύνουν εκκλήσεις σε κατοίκους και τουρίστες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους, να αποφεύγουν περιοχές με δέντρα, πινακίδες ή πρόχειρες κατασκευές και να ακολουθούν τις οδηγίες που δίνονται.

Να σημειωθεί ότι η Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Βορείου Ελλάδος (ΔΑΦΚ – Β.Ε.) θα βρίσκεται στην Αλεξανδρούπολη τη Δευτέρα 12/01, προκειμένου να πραγματοποιήσει καταγραφή ζημιών.

Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης με ανακοίνωσή του ενημερώνει τους καταστηματάρχες, καθώς και όσους έχουν υποστεί ζημιές, να προσέλθουν αύριο Κυριακή, από τις 10:00 π.μ., στο ισόγειο του Δημαρχείου, προκειμένου να προβούν σε δήλωση των ζημιών τους.

Για τη διευκόλυνση της επιτροπής οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν αποτυπώσει τις ζημιές σε φωτογραφίες, τις οποίες θα πρέπει να προσκομίσουν κατά την προσέλευσή τους.

