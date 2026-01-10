Τους λόγους για τους οποίους οι μετεωρολόγοι εμφανίζονται ακόμη επιφυλακτικοί όσον αφορά το ενδεχόμενο χιονοπτώσεων, και ειδικά στην Αττική, εξηγεί με αναλυτική ανάρτησή του ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς, παρουσιάζοντας τα επιστημονικά κριτήρια που εξετάζονται και τα δεδομένα που υπάρχουν μέχρι στιγμής.

Όπως επισημαίνει, για τον εντοπισμό και την πρόγνωση χιονοπτώσεων, ιδιαίτερα σε περιοχές χαμηλού υψομέτρου όπως η Αττική, χρησιμοποιούνται συγκεκριμένα μετεωρολογικά κριτήρια. Σύμφωνα με τα έως τώρα προγνωστικά στοιχεία, δεν διαφαίνεται ταυτόχρονη σύγκλιση των βασικών παραμέτρων που απαιτούνται για γενικευμένη χιονόπτωση ή χιονόστρωση σε χαμηλά υψόμετρα.

Οριακά «χειμερινά» χαρακτηριστικά χωρίς συνολική σύγκλιση

Στην ανάρτησή του αναφέρει ότι, παρότι σε ορισμένα πεδία εμφανίζονται οριακά ή πρόσκαιρα «χειμερινά» χαρακτηριστικά, αυτά δεν συνδυάζονται χωρικά και χρονικά με τα υπόλοιπα αναγκαία στοιχεία. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται οι αρνητικές θερμοκρασίες στα 850 hPa στα βόρεια, καθώς και οι χαμηλές τιμές του πάχους 1000–850 hPa.

Ωστόσο, το πάχος 1000–500 hPa, το οποίο αποτελεί βασικό δείκτη της ψυχρότητας ολόκληρης της τροπόσφαιρας, παραμένει σε τιμές που δεν υποστηρίζουν εκτεταμένη ψυχρή κατάβαση. Παράλληλα, οι τιμές της θw στα 850 hPa, όπως και οι θερμοκρασίες υγρού βολβού κοντά στο έδαφος, δεν εμφανίζουν γενικευμένα αρνητικά πρόσημα, αλλά μόνο τοπικά και παροδικά.

Απουσία ταυτόχρονης παρουσίας ψύχους και υετού

Ακόμη πιο κρίσιμο, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, είναι το γεγονός ότι δεν παρατηρείται η ταυτόχρονη συνύπαρξη επαρκούς ψύχους και υετού. Σε χρονικά διαστήματα όπου το θερμοδυναμικό περιβάλλον προσεγγίζει οριακά τα κριτήρια χιονόπτωσης, τα πεδία υετού και η δυναμική υποστήριξη χαρακτηρίζονται ως φτωχά ή εμφανίζονται μετατοπισμένα.

Αντίθετα, όταν διαμορφώνονται οργανωμένες ζώνες υετού, οι θερμοκρασιακές παράμετροι είναι ήδη οριακές προς θετικές, κυρίως στα χαμηλά στρώματα της ατμόσφαιρας, γεγονός που δεν ευνοεί τη χιονόπτωση σε πεδινές περιοχές.

«Οι χάρτες δεν κουμπώνουν μεταξύ τους»

Με απλά λόγια, όπως τονίζει χαρακτηριστικά, «οι χάρτες δεν κουμπώνουν μεταξύ τους». Κάθε επιμέρους δείκτης μπορεί να πλησιάζει το όριο, όμως η απαραίτητη σύγκλιση όλων των κριτηρίων –πάχη, θερμοκρασίες, υγρός βολβός και συνολική θερμοδυναμική δομή– δεν εμφανίζεται ως ενιαίο και συνεκτικό σήμα.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την αυξημένη αβεβαιότητα στις εκτιμήσεις και περιορίζει το ενδεχόμενο χιονόπτωσης σε χαμηλά υψόμετρα, αφήνοντας ανοιχτό μόνο το σενάριο πρόσκαιρων φαινομένων σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές.

Οριακή εικόνα και ανάγκη συνεχούς επανεκτίμησης

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα προγνωστικά δεδομένα, η συνολική εικόνα παραμένει οριακή και μη συγκλίνουσα. Το στοιχείο αυτό, όπως υπογραμμίζει, δικαιολογεί την επιφυλακτικότητα στις μετεωρολογικές εκτιμήσεις και την ανάγκη συνεχούς επανεκτίμησης όσο πλησιάζουμε χρονικά στο ενδεχόμενο φαινόμενο.

Τέλος, αναφερόμενος στη θερμοκρασία της Αθήνας, σημειώνει ότι το μόνο «σίγουρο» στοιχείο είναι πως τέτοια ώρα τη Δευτέρα θα απουσιάζει το «1» μπροστά από την τιμή της, υποδηλώνοντας χαμηλές θερμοκρασίες, χωρίς ωστόσο αυτό να συνεπάγεται κατ’ ανάγκη χιονόπτωση σε χαμηλά υψόμετρα.

Επιμένει ο Μαρουσάκης

Από την πλευρά του ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης να κάνει λόγο για μια «πολική φωτοβολίδα», η οποία –όπως έχει αναφερθεί και σε προηγούμενες αναλύσεις– αναμένεται να ολοκληρώσει τη δράση της μέσα στην Τρίτη. Από εκεί και πέρα, οι πολικές αέριες μάζες θα αρχίσουν σταδιακά να απομακρύνονται από την Ελλάδα.

Βροχές και καταιγίδες στα δυτικά – Επέκταση των φαινομένων

Ήδη καταγράφονται βροχές και καταιγίδες στα δυτικά τμήματα της χώρας, με τα φαινόμενα να επεκτείνονται και να απασχολούν μέχρι και τη νύχτα τις περισσότερες περιοχές. Παράλληλα, χιονοπτώσεις σημειώνονται σε ορεινές εκτάσεις, ενώ από αύριο και στη συνέχεια τα χιόνια αναμένεται να κατεβαίνουν σε χαμηλότερα υψόμετρα.

Σύμφωνα με την ανάλυση, μέσα στη Δευτέρα οι χιονοπτώσεις είναι πιθανό να φτάσουν ακόμη και σε νησιά του Αιγαίου, όπου δεν αποκλείεται να παρατηρηθεί στρωμένο χιόνι ακόμη και δίπλα στο κύμα, εικόνα που υπογραμμίζει τη δυναμική της κακοκαιρίας.

Αττική: Πιθανότητες έως 75% για αξιόλογες χιονοπτώσεις

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η πρόγνωση για τον νομό Αττικής. Όπως επισημαίνει ο Κλέαρχος Μαρουσάκης, βάσει του προγνωστικού συστήματος που χρησιμοποιείται, εμφανίζονται πιθανότητες κοντά στο 75% για αξιόλογες και γενικευμένες χιονοπτώσεις. Παράλληλα, υπάρχει και ένα 25% το οποίο αφορά πιο ήπιες και περιορισμένες χιονοπτώσεις.

Τα συγκεκριμένα ποσοστά προκύπτουν από την ανάλυση τεσσάρων διαφορετικών προγνωστικών μοντέλων, τα οποία συνθέτουν το προγνωστικό σύστημα και αντλούν δεδομένα από τα προγνωστικά κέντρα της Αμερικής, της Ευρώπης, της Γερμανίας, καθώς και από το παγκόσμιο προγνωστικό σύστημα «Ηρακλής».

Διαφορές στα προγνωστικά μοντέλα

Όπως διευκρινίζεται στην ανάρτηση, το ευρωπαϊκό προγνωστικό κέντρο εμφανίζει τα πιο περιορισμένα σε ένταση χιονοπτώσεων σενάρια, ενώ τα πιο εκτεταμένα φαινόμενα προκύπτουν από το αμερικανικό και το παγκόσμιο σύστημα πρόγνωσης «Ηρακλής». Το γερμανικό προγνωστικό κέντρο τοποθετείται, σύμφωνα με την ανάλυση, κάπου ενδιάμεσα στα παραπάνω σενάρια.

Στο πλαίσιο της παρουσίασης των δεδομένων, παρατίθενται χάρτες από το προγνωστικό σύστημα που αφορούν την πορεία των χιονοπτώσεων, καθώς και θερμοκρασιακό διάγραμμα για την περιοχή της Αθήνας, προκειμένου να αποτυπωθεί η εξέλιξη της θερμοκρασίας. Επιπλέον, περιλαμβάνεται συγκεντρωτικός πίνακας, μέσω του οποίου προκύπτουν οι τελικές πιθανότητες για αξιόλογες ή περιορισμένες χιονοπτώσεις στην Αττική.

«Λευκές» εκπλήξεις το διήμερο Κυριακή – Δευτέρα

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο διήμερο Κυριακή – Δευτέρα, το οποίο, σύμφωνα με την προσωπική εκτίμηση του μετεωρολόγου, ενδέχεται να κρύβει πολλές «λευκές» εκπλήξεις. Όπως σημειώνεται, φαίνεται να δημιουργείται μια δευτερεύουσα διαταραχή στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ ανατολικής Πελοποννήσου και νότιας Αττικής, εξέλιξη που θα μπορούσε να ανατρέψει τα δεδομένα των προγνώσεων.

Η συγκεκριμένη δυναμική είναι και ο λόγος που η κακοκαιρία χαρακτηρίστηκε εξαρχής ως «ΠΟΛΙΚΗ ΦΩΤΟΒΟΛΙΔΑ», όρος που αποτυπώνει την ένταση και τη μεταβολή των καιρικών συνθηκών.

Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης κλείνει την ανάρτησή του ευχόμενος «Καλό Σαββατοκύριακο σε όλες και όλους», υπογραμμίζοντας την ανάγκη για συνεχή παρακολούθηση της εξέλιξης του καιρού τις επόμενες ώρες και ημέρες.