Σε εξέλιξη βρίσκεται το νέο κύμα κακοκαιρίας που επηρεάζει τη χώρα, με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη να κάνει λόγο για μια «πολική φωτοβολίδα», η οποία –όπως έχει αναφερθεί και σε προηγούμενες αναλύσεις– αναμένεται να ολοκληρώσει τη δράση της μέσα στην Τρίτη. Από εκεί και πέρα, οι πολικές αέριες μάζες θα αρχίσουν σταδιακά να απομακρύνονται από την Ελλάδα.

Βροχές και καταιγίδες στα δυτικά – Επέκταση των φαινομένων

Ήδη καταγράφονται βροχές και καταιγίδες στα δυτικά τμήματα της χώρας, με τα φαινόμενα να επεκτείνονται και να απασχολούν μέχρι και τη νύχτα τις περισσότερες περιοχές. Παράλληλα, χιονοπτώσεις σημειώνονται σε ορεινές εκτάσεις, ενώ από αύριο και στη συνέχεια τα χιόνια αναμένεται να κατεβαίνουν σε χαμηλότερα υψόμετρα.

Σύμφωνα με την ανάλυση, μέσα στη Δευτέρα οι χιονοπτώσεις είναι πιθανό να φτάσουν ακόμη και σε νησιά του Αιγαίου, όπου δεν αποκλείεται να παρατηρηθεί στρωμένο χιόνι ακόμη και δίπλα στο κύμα, εικόνα που υπογραμμίζει τη δυναμική της κακοκαιρίας.

Αττική: Πιθανότητες έως 75% για αξιόλογες χιονοπτώσεις

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η πρόγνωση για τον νομό Αττικής. Όπως επισημαίνει ο Κλέαρχος Μαρουσάκης, βάσει του προγνωστικού συστήματος που χρησιμοποιείται, εμφανίζονται πιθανότητες κοντά στο 75% για αξιόλογες και γενικευμένες χιονοπτώσεις. Παράλληλα, υπάρχει και ένα 25% το οποίο αφορά πιο ήπιες και περιορισμένες χιονοπτώσεις.

Τα συγκεκριμένα ποσοστά προκύπτουν από την ανάλυση τεσσάρων διαφορετικών προγνωστικών μοντέλων, τα οποία συνθέτουν το προγνωστικό σύστημα και αντλούν δεδομένα από τα προγνωστικά κέντρα της Αμερικής, της Ευρώπης, της Γερμανίας, καθώς και από το παγκόσμιο προγνωστικό σύστημα «Ηρακλής».

Διαφορές στα προγνωστικά μοντέλα

Όπως διευκρινίζεται στην ανάρτηση, το ευρωπαϊκό προγνωστικό κέντρο εμφανίζει τα πιο περιορισμένα σε ένταση χιονοπτώσεων σενάρια, ενώ τα πιο εκτεταμένα φαινόμενα προκύπτουν από το αμερικανικό και το παγκόσμιο σύστημα πρόγνωσης «Ηρακλής». Το γερμανικό προγνωστικό κέντρο τοποθετείται, σύμφωνα με την ανάλυση, κάπου ενδιάμεσα στα παραπάνω σενάρια.

Στο πλαίσιο της παρουσίασης των δεδομένων, παρατίθενται χάρτες από το προγνωστικό σύστημα που αφορούν την πορεία των χιονοπτώσεων, καθώς και θερμοκρασιακό διάγραμμα για την περιοχή της Αθήνας, προκειμένου να αποτυπωθεί η εξέλιξη της θερμοκρασίας. Επιπλέον, περιλαμβάνεται συγκεντρωτικός πίνακας, μέσω του οποίου προκύπτουν οι τελικές πιθανότητες για αξιόλογες ή περιορισμένες χιονοπτώσεις στην Αττική.

«Λευκές» εκπλήξεις το διήμερο Κυριακή – Δευτέρα

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο διήμερο Κυριακή – Δευτέρα, το οποίο, σύμφωνα με την προσωπική εκτίμηση του μετεωρολόγου, ενδέχεται να κρύβει πολλές «λευκές» εκπλήξεις. Όπως σημειώνεται, φαίνεται να δημιουργείται μια δευτερεύουσα διαταραχή στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ ανατολικής Πελοποννήσου και νότιας Αττικής, εξέλιξη που θα μπορούσε να ανατρέψει τα δεδομένα των προγνώσεων.

Η συγκεκριμένη δυναμική είναι και ο λόγος που η κακοκαιρία χαρακτηρίστηκε εξαρχής ως «ΠΟΛΙΚΗ ΦΩΤΟΒΟΛΙΔΑ», όρος που αποτυπώνει την ένταση και τη μεταβολή των καιρικών συνθηκών.

Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης κλείνει την ανάρτησή του ευχόμενος «Καλό Σαββατοκύριακο σε όλες και όλους», υπογραμμίζοντας την ανάγκη για συνεχή παρακολούθηση της εξέλιξης του καιρού τις επόμενες ώρες και ημέρες.