Σχέδιο δράσης για να κλείσει το χάσμα στις αμοιβές και τις συντάξεις μεταξύ ανδρών και γυναικών ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, επισημαίνοντας ότι οι ανισότητες στην αγορά εργασίας παραμένουν έντονες σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Οι ευρωβουλευτές καλούν την Κομισιόν να παρουσιάσει ένα ολοκληρωμένο πακέτο μέτρων που θα στοχεύει στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας, στη διασφάλιση δίκαιων μισθών – ιδιαίτερα σε επαγγέλματα όπου απασχολούνται κυρίως γυναίκες – και στην ενίσχυση των υπηρεσιών φροντίδας παιδιών.

Η σχετική έκθεση εγκρίθηκε με ευρεία πλειοψηφία, συγκεντρώνοντας 458 ψήφους υπέρ, 72 κατά και 98 αποχές. Σε αυτή υπογραμμίζεται ότι, παρά το γεγονός ότι οι γυναίκες στην Ευρώπη επιτυγχάνουν συχνά καλύτερες επιδόσεις στην εκπαίδευση από τους άνδρες, εξακολουθούν να αμείβονται λιγότερο και να εκτιμώνται λιγότερο στην αγορά εργασίας.

Ένα βασικό πρόβλημα που εντοπίζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι ότι επαγγέλματα και τομείς όπου κυριαρχεί η γυναικεία απασχόληση αμείβονται συνήθως χαμηλότερα και αντιμετωπίζονται ως λιγότερο σημαντικοί, παρά τη συμβολή τους στην οικονομία και την κοινωνία.

Παράλληλα, οι γυναίκες εξακολουθούν να σηκώνουν το μεγαλύτερο βάρος της μη αμειβόμενης εργασίας στο σπίτι: φροντίδα παιδιών, ηλικιωμένων ή άλλων μελών της οικογένειας, αλλά και οικιακές υποχρεώσεις. Αυτό περιορίζει τη δυνατότητά τους να εργαστούν πλήρως ή να εξελιχθούν επαγγελματικά.

Το αποτέλεσμα είναι πολλές γυναίκες να εργάζονται με μειωμένο ωράριο ή να εγκαταλείπουν προσωρινά – ακόμη και οριστικά – την αγορά εργασίας, κάτι που επηρεάζει άμεσα τόσο τις αποδοχές όσο και τις μελλοντικές τους συντάξεις.

Οι ευρωβουλευτές τονίζουν ότι η βελτίωση της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας δεν είναι μόνο ζήτημα ισότητας, αλλά και οικονομικής ανάπτυξης. Όπως σημειώνουν, η καλύτερη αξιοποίηση του γυναικείου εργατικού δυναμικού μπορεί να συμβάλει στην αντιμετώπιση της έλλειψης δεξιοτήτων και εργαζομένων που αντιμετωπίζουν πολλές ευρωπαϊκές οικονομίες.

Στο πλαίσιο αυτό, ζητούν περισσότερες επενδύσεις σε δομές παιδικής και μακροχρόνιας φροντίδας, ώστε να διευκολυνθεί η ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής.

Έμφαση στο ζήτημα των συντάξεων

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στο ζήτημα των συντάξεων. Οι περίοδοι κατά τις οποίες οι γυναίκες απέχουν από την εργασία για να φροντίσουν την οικογένεια συχνά δεν υπολογίζονται για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων, γεγονός που διευρύνει το συνταξιοδοτικό χάσμα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζονται στην έκθεση, το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των φύλων – δηλαδή η διαφορά στον μέσο ωριαίο μισθό ανδρών και γυναικών – εξακολουθεί να είναι σημαντικό. Το οικονομικό κόστος αυτής της ανισότητας για την Ευρωπαϊκή Ένωση εκτιμάται ότι έφτασε τα 390 δισ. ευρώ το 2023.

Την ίδια χρονιά, υπολογίζεται ότι οι γυναίκες εργάζονταν από 54 έως 67 ημέρες τον χρόνο χωρίς αμοιβή σε σύγκριση με τους άνδρες, λόγω των χαμηλότερων αποδοχών τους.

Οι συνέπειες αυτής της ανισότητας είναι εμφανείς και μετά την αποχώρηση από την εργασία. Το 2024, το 16,9% των συνταξιούχων γυναικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση βρισκόταν σε κίνδυνο φτώχειας – ποσοστό σχεδόν διπλάσιο από εκείνο των ανδρών.

Για να αλλάξει αυτή η εικόνα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλεί τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν τους άνδρες να κάνουν μεγαλύτερη χρήση της γονικής άδειας. Παράλληλα, ζητά τη θέσπιση επαρκώς αμειβόμενης και μη μεταβιβάσιμης άδειας πατρότητας, ώστε οι οικογενειακές ευθύνες να μοιράζονται πιο ισότιμα.

Όπως τονίζουν οι ευρωβουλευτές, χωρίς ουσιαστικές πολιτικές για ίσες ευκαιρίες στην εργασία και στη φροντίδα της οικογένειας, το χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών δύσκολα θα κλείσει.