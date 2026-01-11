Θλίψη έχει σκορπίσει στη Λάρισα η τραγική είδηση του θανάτου επιχειρηματία της εστίασης ο οποίος πέθανε τις πρώτες πρωινές ώρες σε νυχτερινό κέντρο διασκέδασης της πόλης.

Το onlarissa.gr έγραψε ότι πρόκειται για τον 54χρονο Δημήτρη Τσιρώνη, ο οποίος κατέρρευσε στο village garden όπου έκοβε πίτα Σύλλογος της Χάλκης.

Ξαφνικά λίγο πριν τη 1 π.μ. και την ώρα που χόρευε, ένιωσε αδιαθεσία και κατέρρευσε. Άμεσα κινητοποιήθηκαν άπαντες, μάλιστα δύο νοσηλευτές που έτυχε να διασκεδάζουν στο ίδιο μαγαζί, έσπευσαν να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες προκειμένου να τον επαναφέρουν, καθώς υπέστη σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ανακοπή καρδιάς, ωστόσο δυστυχώς δεν τα κατάφεραν, όπως και οι διασώστες που έφτασαν στο σημείο.

Άμεσα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο εφημερεύον νοσοκομείο, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Ο Δημήτρης Τσιρώνης ήταν ιδιοκτήτης του καταστήματος kotopolis στη Λάρισα.