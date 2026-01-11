Ένα τραγικό περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής 11 Ιανουαρίου στη Λάρισα, όταν ένας άνδρας κατέρρευσε ενώ διασκέδαζε σε νυχτερινό κέντρο επί της οδού Φαρσάλων, προκαλώντας πανικό στους παρευρισκόμενους.

Πρόκειται για έναν 55χρονο γνωστό επιχειρηματία στον χώρο της εστίασης. Ο άτυχος άνδρας φέρεται να υπέστη ανακοπή καρδιάς. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και αστυνομικές δυνάμεις, όπου διαπιστώθηκε επιτόπου ο θάνατός του.

Ο εκλιπών ήταν ιδιοκτήτης γνωστού καταστήματος εστίασης στην πόλη, σύμφωνα με το onlarissa. Οι Αρχές διεξάγουν έρευνα για να επιβεβαιώσουν τα ακριβή αίτια του θανάτου.