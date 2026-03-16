Στην Αθήνα με στρατιωτικό ελικόπτερο μεταφέρθηκαν οι επιβαίνοντες στο σκάφος της Frontex που βυθίστηκε στο Καστελλόριζο το μεσημέρι της Δευτέρας.

Πληροφορίες της ΕΡΤ ανέφεραν ότι σημειώθηκε έκρηξη, ενώ σύμφωνα με το Star το πλοίο βυθίστηκε όταν έπεσε σε ξέρα, μετά από λάθος χειρισμό, τη στιγμή που προσέγγιζε το λιμάνι.

Το Star ανέφερε ότι το σκάφος ανήκει στην Εσθονία και επιχειρούσε στο πλαίσιο αποστολής της Frontex. Στο σκάφος επέβαιναν συνολικά πέντε άτομα, ανάμεσά τους 4 Εσθονοί, 3 μέλη πληρώματος και η πρέσβης της Εσθονίας στη χώρα μας και ένας Έλληνας λιμενικός.

Οι πέντε επιβαίνοντας έπεσαν στη θάλασσα, περισυνελλέγησαν από ιστιοφόρο καταμαράν και πλωτό σκάφος του λιμενικού. Μεταφέρθηκαν για τις πρώτες βοήθειες στο Κέντρο Υγείας του νησιού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τραυματίστε ελαφρά η πρέσβης, αλλά και δύο Εσθονοί, με τον έναν να είναι σε κρίσιμη κατάσταση.